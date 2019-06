Liebe Thurgauer, nehmt ihr uns die 1970er- und 90er-Jahre wirklich immer noch übel? Als wir Konstanzer, einem Schwarm biblischer Heuschrecken gleich, bei euch eingefallen sind? Als wir an Allerheiligen oder unserem Tag der deutschen Einheit – an den Nüdelitagen – unsere Kofferräume vollluden mit Kaffee, Zigaretten, Schoggi, Gewürzen und euren vorzüglichen Teigwaren?

Beate Enz-Kraus, während ihrer Zeit als Filialleiterin des Seepark Kreuzlingen. Inzwischen leitet sie den Markt in Frauenfeld. | Bild: Oliver Hanser

Falls ja: Es tut uns wirklich leid, wir hätten es besser wissen sollen und haben es nicht böse gemeint.

Nehmt unsere Entschuldigung an und hört bitte damit auf, uns das so bitter heimzuzahlen und euch Samstag für Samstag auch noch den letzten Euro im Drogeriemarkt per grünem Ausfuhrschein quittieren zu lassen? Wir dachten, ihr Schweizer seid bescheiden und nicht nachtragend.

Stattdessen verstopft ihr unsere Straßen, habt unser Einkaufszentrum und unsere Parkhäuser übernommen und sorgt dafür, dass statt Popcorn-Tüten in unserem beliebtesten Kino an derselben Stelle Windeln in einem dm-Markt verkauft werden.

Windeln statt Scala-Kino. 2017 entstand an der Marktstätte ein weiterer dm-Markt. | Bild: Oliver Hanser

Aber Halt und einmal kurz innehalten. Weder ist unser früherer Sturm auf Migros, Coop und Denner ein Grund für Streit, noch sollte es euer sogenannter Einkaufstourismus dieses Jahrzehnts einer sein. Seien wir doch lieber froh, dass wir nicht mehr in Zeiten leben, als Zölle hochgefahren, Grenzen und Schranken aufgebaut und Ex- wie Importe sogar verboten worden sind. Haben wir uns nicht eigentlich ziemlich gern?

Und zwar nicht nur wirtschaftlich

Wie gerne nutzen wir Konstanzer eure sauberen Freibäder, nehmen uns eine ruhige Minute rund um eines eurer Schlösser oder schauen uns die Hip-Hop-Größen in Frauenfeld an. Das günstigere Einkaufen in eurer heimlichen Hauptstadt sei euch deshalb herzlich gegönnt – wenn auch mit einem leisen Zähneknirschen.

Eines der größten Hip-Hop-Festivals in Europa: Das Frauenfeld Open Air. | Bild: Mallaun Photography

Für mich wurde spätestens im Geschichtsunterricht klar: Ohne den Thurgau und die Schweiz insgesamt wäre es meiner Großelterngeneration schlechter gegangen. Jeder Bub und jedes Mädle von hier kennt die Erzählungen aus dem Zweiten Weltkrieg, als die Bevölkerung beauftragt wurde, die Lichter in den Stuben anzuknipsen statt die Räume zu verdunkeln, damit Bomberpiloten Konstanz nicht von der erleuchteten Schweiz unterscheiden konnten.

Oder von den Monaten, die auf das Nazi-Schrecken folgten, als etliche frierende und hungernde Konstanzer Kinder von Schweizer Familien aufgepäppelt wurden. Dafür sind wir, bin ich, bis heute ein bisschen dankbar.

Im Vordergrund: eine Häuserreihe, die noch zur Konstanzer Altstadt zählt. Dahinter beginnt ab der Bodanstraße der Stadtteil Stadelhofen, rechts die Altbauten, links als grauer Klotz das Lago. | Bild: Reinhardt, Lukas

Seid ihr es dafür auch für den ungleich weniger bedrohlichen Zustand, dass wir Konstanzer euch im Stadtteil Stadelhofen und rund um den Bahnhof einen Sündenpfuhl hingestellt haben – samt (halb)legalen Bordellen und einem Casino? Mal unter uns, von Nachbar zu Nachbar, ist es nicht großartig, wie nah wir uns über die Jahre gekommen sind?