An der Reichenaustraße ist ein Flüchtlingsheim in Planung

Jetzt wird es konkret: Der Landkreis will eine neue und bislang größte Gemeinschaftsunterkunft am Eingang zur Stadt errichten. Für Konstanz könnte sich damit die Chance ergeben, auf einen Schwung eine Vielzahl von Wohnraum für Anschlussunterbringung zu erhalten.

Wohin mit anerkannten Flüchtlingen? Bei der Suche nach Antworten müssen sich Kommunen mit knappem Wohnraum umso mehr an die Decke strecken. Sie sind für die Anschlussunterbringung der Migranten zuständig. Konstanz hat die Aussicht auf Wohnraum für diese. Indem der Landkreis im Stromeyersdorf eine neue und die bislang größte Erstunterbringung mit 248 Pätzen bauen will, gibt es in bisherigen Heimen Platz.

Seit 2015, als der Zustrom von Flüchtlingen stark zunahm, war das Gelände zwischen Reichenau- und Line-Eid-Straße immer wieder für eine Unterkunft im Gespräch. Das Bauvorhaben war vor eineinhalb Jahren bereits weit fortgeschritten. Weil die Zahl der vom Landkreis aufzunehmenden Flüchtlinge zurückging, ist das Projekt erst einmal auf Eis gelegt worden. Heute weist das Land dem Landkreis zwischen 42 und 63 Flüchtlinge pro Monat zur Aufnahme zu. Ein Vielfaches war es, je nach Monat, vor zwei Jahren. Weniger ankommende und zur Ausreise verpflichtete Flüchtlinge entlasten zwar die Landratsämter bei der Unterbringung. Gleichzeitig erhalten immer mehr Geflüchtete die Genehmigung, in Deutschland bleiben zu dürfen. Oder sie haben das Recht, 24 Monate eine Erstunterkunft verlassen zu dürfen. Dann sind die Kommunen für die Anschlussunterbringung gefragt.

Damit sie Unterkünfte einrichten können, dürfen anerkannte Flüchtlinge länger als einst geplant in den Gemeinschafts- und Notunterkünften bleiben. Das bedeutet lediglich einen Aufschub. Spätestens im Jahr 2020 könnte Konstanz zusätzlich zu ohnehin vorgesehenen Projekten auf einem Schwung viel Wohnraum für diese Menschen erhalten. Der Technische und Umweltausschuss hat am Donnerstag die rechtlichen Voraussetzungen für den Neubau der Erstunterkunft an der Line-Eid-Straße in die Wege geleitet. Gibt der Kreistag am Montag grünes Licht für das 8,7 Millionen Euro teure Vorhaben und stimmt der Gemeinderat am Donnerstag zu, können Stadt und Landkreis über einen Pachtvertrag für das Gelände verhandeln. Im Gegenzug will der Landkreis das an der Luisenstraße von der Spitalstiftung angemietete Atrium zurückgeben, und auch die vom Bund kostenfrei überlassene Erstunterbringung (derzeit insgesamt 330 Bewohner) an der Steinstraße soll Konstanz übernehmen können; mit dem Ziel, die Gebäude zu Anschlussunterkünften umzubauen. Allerdings müsste die Stadt rund eine halbe Million Euro an den Landkreis bezahlen, um in die Heime getätigte Investitionen abzulösen.

Etwa 21 000 Euro soll die Stadt laut Landratsamt als Miete für das Grundstück erhalten. Die Gemeinschaftsunterkunft an der Line-Eid-Straße könnte zur Gemeinschaftsunterkunft werden, die der Landkreis langfristig und dauerhaft betreibt, geht aus den Unterlagen für die Kreistagssitzung hervor. 248 Flüchtlinge sollen in dem fünfstöckigen Massivbau unterkommen – in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem entstehenden Großprojekt. Weshalb Jürgen Ruff (SPD) in der Sitzung des Technischen und Umweltausschusses nach der Möglichkeit von Einsprachen fragte. Auch die Verantwortlichen für Hotel, Parkhaus, Tagungs- und Bürogebäude dürften bei Bedarf demnächst Bedenken äußern, sagte Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn. Kurt Breit vom betreffenden Projektentwickler Euroconcept befürchtet soziale Konflikte, wenn im Maxx-e-Motion-Tagungszentrum mit Angeboten für autoaffine Interessierte Ferraris ausgestellt würden und nebenan Geflüchtete lebten. Breit legt Wert auf die Feststellung, keinerlei Ressentiments gegen Migranten zu hegen. Im Oktober soll Baubeginn sein. Auf Wunsch des künftigen Hotelbetreibers ist das Parkhaus so umgeplant worden, dass es trennend zwischen Wohnheim und Hotel steht.

Rechtliches

Ein Bebauungsplan für das Gelände zwischen Reichenau- und Line-Eid-Straße lässt nur Gewerbe zu. Der Gesetzgeber räumt seit 2014 angesichts des Zustroms von Flüchtlingen auch Einrichtungen für Asylsuchende auf Gewerbegebieten ein. Bei neuen städtischen Bauvorhaben durch die Wobak wird bereits Wohnraum als Anschlussunterbringung für Flüchtlinge eingeplant – wie an der Ecke Stifterstraße/Längerbohlstraße. Hier soll nach einer Änderung des Bebauungsplans durch den Technischen und Umweltausschuss Wohnungsbau entstehen.