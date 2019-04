Eines der beteiligten Fahrzeuge kam von der Maybachstraße vermutlich mit der Absicht des Fahrers, in die Max-Stromeyer-Straße abzubiegen, wie Markus Sauter, Pressesprecher der Polizei Konstanz, berichtet. Möglicherweise reagierte der 75-Jährige wegen eines gesundheitlichen Problems unerwartet und beschleunigte die Fahrt. Laut der Aussage von Zeugen habe das Automatikfahrzeug des 75-Jährigen plötzlich beschleunigt und kollidierte zunächst mit einem zweiten Auto im Einmündungsbereich. Danach fuhr es in hohem Tempo weiter, durchbrach den Gartenzaun eines Grundstücks, ehe es gegen eine Gebäudewand der Sportsbar prallte und dort zum Stehen kam. Trotz lang andauernder Reanimationsmaßnahmen des Notarztes starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Bild: Wagner, Claudia

Auch der 64-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs, mit dem das Auto zusammenstieß, wurde bei dem Unfall verletzt und ist von den Rettungskräften zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.

Während der Rettungsarbeiten sperrte die Polizei die Max-Stromeyer-Straße zwei Stunden lang teilweise und leitete den Verkehr um. Die Höhe des Schadens ist laut Polizei noch nicht bekannt, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei ermittelt weiterhin zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache.

Auch die Feuerwehr war um 15 Uhr alarmiert worden und rückte mit einem Hilfszug an die Unfallstelle aus. Es habe allerdings nichts gegeben, was in den Aufgabenbereich der Feuerwehr falle, so Christoph Kutschker, Sprecher der Feuerwehr Konstanz. Die Einsatzkräfte unterstützten deshalb die Rettungskräfte vor Ort.