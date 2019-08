Erich Schön ist irritiert. Er ist Anwohner am Bahnhof Petershausen und hat das Umbauprojekt von Beginn an verfolgt. Die Deutsche Bahn hatte das Bauprojekt groß angekündigt, und die Anwohner waren bereits nervös wegen der Nachtarbeiten im Sommer: Diese verhießen viel Lärm in heißen Nächten, in denen man gern das Fenster offen lässt. Geplant waren die Nachtarbeiten vom 17. Juni bis 28. Juli. Dann ist aber nichts passiert.

Ein Anwohner berichtet von der Baustelle

Auf der Nordseite sei bereits Material angeliefert worden, berichtet Erich Schön, der die Baustelle vor seinem Fenster hat und sie entsprechend häufig beobachtet. „Es sind viele Bauelemente, die hier angeliefert wurden“, berichtet Schön.

Hier wird Material gelagert. Anwohner bemerkten aber, dass davon aktuell nichts genutzt wird.

Der Bahnsteig oder der Bereich, wo dieser geplant sei, werde von den Bauarbeitern jedoch nicht betreten. Auf der Südseite würden vereinzelt kleinere Arbeiten erledigt. „So wurde vor einigen Tagen das auf etwa einen halben Meter gewachsene Unkraut entfernt“, schreibt Erich Schön in einer E-Mail. Schön ist Vorstandsmitglied der Bürgermeinschaft Petershausen und will die Bewohner des Stadtteils informieren. Im südwestlichen Bereich der Baustelle sind an diesem Tag außerdem Arbeiter einer Firma zu sehen, die im Auftrag der Bahn die Eidechsen-Vergrämung vornehmen. Die Tiere sollen kein Hindernis sein, wenn es losgeht mit den Baggerarbeiten.

Warum die Baustelle lange Zeit stillgelegt war

Die Bahn bemüht sich um Aufklärung: Es habe bis vergangenen Montag einen Baustopp am Bahnhof Petershausen gegeben, berichtet ein Bahn-Sprecher. Der Grund: Die Arbeiter seien auf Leitungen der Deutschen Telekom gestoßen. Die Leitungen seien im Bereich des Aufzugsschachts entdeckt worden. „Sie waren beim städtischen Bauvorhaben der Z-Brücke bekannt und stellten auch dort schon ein Problem dar“, erläutert der Bahnsprecher. Sie seien allerdings in keinem Plan verzeichnet gewesen. Die Bahn ließ daraufhin das beauftragte Bauunternehmen Suchschachtungen unternehmen – diese dienen dazu, zuvor nicht bekannte Leitungen zuverlässig zu verorten.

Leere Fläche statt laufender Bauarbeiten

Zeitweise fehlt es auch an Material

Als zweiten Grund nennt die Bahn Probleme bei der Materialbestellung für eine ungeplante Tiefenentwässerung neben dem Bahnsteig 1. Beides habe zu den Um- und Neuplanungen und zur Unterbrechung des Bauprojekts geführt.

Wie geht es nach der Unterbrechung weiter?

Seit vergangenen Montag habe die Bauleitung nun mit dem Bau der Vorflut für die Tiefenentwässerung begonnen, schreibt ein Sprecher der Bahn auf Rückfrage des SÜDKURIER. Ein Vorfluter ist ein Gerinne, in dem Wasser mit natürlichem oder künstlichem Gefälle abfließen kann. Seit vergangenem Wochenende erfolge außerdem der Bau des Bahnsteigs in Richtung Singen. Der andere Bahnsteig (Fahrtrichtung Konstanz) sei bereits fertiggestellt.

Ob es zu Mehrkosten kommt, ist unklar

Wird das Bauprojekt nun teurer oder wird es sich verzögern? Ersteres ist noch nicht klar. Ob sich aus der der ungeplanten Tiefenentwässerung Mehrkosten ergeben, sei noch ungewiss, so der Bahnsprecher. Eine Verzögerung des Projekts jedoch soll es nicht geben, da die Arbeiten im Juni bereits schneller vorangekommen seien als geplant. Die Hauptarbeiten könnten daher im November und Dezember erfolgen.