Konstanz An Adventswochenenden zum Bersten voll: Wenn der Konstanzer Stadtbus gar nicht erst anhält

Besucher der Innenstadt müssen vor allem an den letzten Tagen vor Weihnachten mit Problemen im Busverkehr rechnen. Stadtwerke stellen Zusatzangebot bereit und verweisen zur Verkehrsantlastung auf Park and Ride.

Heute ist der letzte Tag, an dem der Konstanzer Weihnachtsmarkt geöffnet ist. Gleichzeitig wird das Wochenende eingeleitet und der Countdown für das Weihnachtsfest am Sonntag beginnt. Die Menschen werden wieder zu tausenden in die Innenstadt strömen. Ebenfalls am Samstag, wenn die letzte Möglichkeit besteht, die Weihnachtseinkäufe zu tätigen. Dazu finden die letzten Weihnachtsfeiern der Firmen in Konstanzer Gastronomiebetrieben statt. Vorweihnachtlicher Trubel von seiner schönsten Seite und Großkampftag – auch und vor allem für die Stadtbusse, die die Menschen bis tief in die Nacht in die Ortsteile und Vororte bringen.

"Freitag und Samstag wird's heftig"

Nach dem Ende der Öffnungszeiten von Weihnachtsmarkt und Geschäften sind in der Innenstadt am Bahnhof wahre Völkerwanderungen zu beobachten. "Wir gehen davon aus, dass es Freitag und Samstag noch einmal sehr heftig wird", sagt Pressereferent Christopher Pape von den Stadtwerken. Einerseits ein gutes Zeichen, dass die Menschen das Auto daheim stehen lassen und mit dem Bus in die Stadt fahren. Andererseits ärgerlich für diejenigen, vor deren Nase die Tür geschlossen wird, weil schlicht und einfach kein Platz mehr ist.

Zehn Reservebusse

An den ersten drei Wochenenden des Advents kam es mehrmals vor, dass die Busse bereits am Bahnhof überfüllt waren und die wartenden Menschen in der Konzilstraße nicht mehr mitgenommen werden konnten. Im konkreten Fall am zweiten Adventswochenende mussten die Personen eine halbe Stunde auf den nächsten Bus warten. Christopher Pape dazu: "Es hängt von mehreren Faktoren und der konkreten Situation ab, ob wie zusätzliche Busse auf die Straße schicken. Die Fahrer melden, wenn sich auf Strecken das Passagieraufkommen erhöht und die Leitstelle prüft, ob Busse und Reservefahrer verfügbar sind." Insbesondere der heutige Freitag und der morgige Samstag seien Hochlasttage für die Stadtwerke, "an denen wir etwa zehn Reserverfahrer und etwa zehn Busse eingeplant haben, um hier flexibel reagieren zu können. Aus Erfahrung heraus reicht die Anzahl der vorgehaltenen Busse auch an hochfrequentierten Tagen aus".

Fahrgast übergibt sich

Grundsätzlich versucht der Busbetrieb der Stadtwerke Konstanz, Reservebusse und Reservefahrer vorzuhalten. Christopher Pape: "Wenn ein Ersatzbus beispielsweise wegen eines Defekts benötigt wird, versuchen die Verkehrsmeister in der Leitstelle, einen solchen so schnell wie möglich zu schicken. Dies hängt auch von der aktuellen Verfügbarkeit der Reservebusse ab." Ein Beispiel dafür ist der 8. Dezember: Ein junger Mann, der offensichtlich auf dem Weihnachtsmarkt über die Maßen Glühwein und eine Wurst zu viel zu sich genommen hatte, übergab sich in dem völlig überfüllten Bus der Linie 4/13, die im Ringkurs über Mainau, Litzelstetten, Dingelsdorf, Dettingen und Industriegebiet wieder zurück zum Bahnhof fährt.

Besonnener Busfahrer

Der erstaunlich besonnene und sehr freundliche Busfahrer schickte den torkelnden Mann am Sternenplatz aus dem Bus, informierte die Leistelle – und keine fünf Minuten später stand der Ersatzbus ein paar Haltestellen später in Allmannsdorf. Der Busfahrer unterrichtete die rund 150 Passagiere, dass sie in wenigen Minuten umsteigen müssten, was völlig geräusch- und problemlos vonstatten ging. "Es freut uns sehr, dass das so reibungslos geklappt hat", so Christoph Pape. In diesem Fall ist auch die Frage interessant, wer für die aufwendige Reinigung des Busses aufkommen muss. Christoph Pape dazu: "Wenn sich ein Fahrgast übergibt, was zum Glück nicht so oft vorkommt, werden die Busse durch Mitarbeiter des Busbetriebs gereinigt. Da der Verursacher in der Regel nicht zu ermitteln ist, kommt der Busbetrieb auch für die Kosten auf."

Appell an Stadtbesucher

Stadtwerke und Stadtverwaltung appellieren an die Besucher der Stadt, das Park and Ride in Anspruch zu nehmen, um das Verkehrsaufkommen in der Innenstadt zu entlasten. Auch am morgigen Adventssamstag werden Sonderbusse vom Parkplatz Bodenseeforum/Park und Ride im Shuttleverkehr in die Innenstadt und zurück fahren, um den Verkehr zu entlasten. Vom Parkplatz Bodenseeforum direkt am Seerhein können Autofahrer entspannt mit dem Bus in die Konstanzer Innenstadt fahren. Hier gibt es ausreichend Parkplätze und zudem an den Adventssamstagen für alle, die dort parken, kostenlosen Punsch, eine Wechselstube, einen Info-Point, kleine Geschenke und Stadtpläne. "Auch zu Fuß ist das Zentrum von hier aus gut zu erreichen", sagt Rathaussprecher Walter Rügert.