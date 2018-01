Konstanz Amokalarm mit Ansage: Wie der Tatverdächtige dem Sachbearbeiter im Jobcenter vorab per Email drohte

Das Jobcenter zeigte die Email bei der Polizei an. Die hatte schon eine sogenannte Gefährderansprache geplant – also auf den Drohenden direkt zuzugehen und ihn zu befragen.

Es sollen laut SÜDKURIER-Informationen übelste Beschimpfungen und eine Drohung gewesen sein, ihn abzustechen. In der E-Mail, die am Vortag des Amokalarms bei einem Sachbearbeiter im Jobcenter einging, hatte der Tatverdächtige klar gemacht, was er von der Ablehnung seines laut Polizei unbegründeten Antrags auf Unterstützungsgelder für Kleidung hält. Das Jobcenter zeigte die E-Mail bei der Polizei an. Die macht in solchen Fällen eine sogenannte Gefährderansprache – geht also auf den Drohenden direkt zu und befragt ihn.

Nach Angaben von Sabine Senne, Leiterin des Jobcenters des Kreis Konstanz, habe man mit dieser Gefährderansprache in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. "Die Polizei hat da immer sehr gute Arbeit geleistet." Die individuelle Ansprache signalisiert dem potenziellem Gefährder, dass polizeilichesInteresse an seiner Person besteht, die Gefährdungslage registriert ist unddie Lage ernst genommen wird, erklärt der polizeiliche Pressesprecher Markus Sauter. In der Regel sind es zwei Beamte einer Streife, die die Personen aufsuchen und sie auf die Drohung ansprechen. "Oft stellt sich heraus, dass die in einem Anflug von Aggression ihrem Ärger Luft gemacht haben, aber nichts in die Tat umsetzen", so Sauter.

Eine solche Gefährderansprache sei auch bei dem Mann geplant gewesen, der am Dienstagvormittag den Großeinsatz mit rund 100 Polizisten auslöste. Da er für den heutigen Donnerstag einen Termin im Jobcenter hatte, sei die Ansprache spätestens für den gestrigen Mittwoch geplant gewesen. Doch der Tatverdächtige kam schon früher in das Jobcenter, bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem Taschenmesser und flüchtete. Rund zwei Stunden später wurde der 39-Jährige laut SÜDKURIER-Informationen in seinem Wohnhaus vorläufig festgenommen und später in einer psychiatrischen Klinik begutachtet.

Ein aktuelles Urteil vom 7. Dezember des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim hat Auswirkung auf die künftige Gefährderansprache: Diese sollen in der Regel nicht mehr die Polizisten des Landes übernehmen, sondern die Ortspolizeibehörde der Stadt – außer, es eilt – das wird im Einzelfall entschieden.