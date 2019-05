Wer erinnert sich nicht an den zu Ende gehenden April im Jahr 2017? Wir Flachlandtiroler hatten längst die Saison für kurze Hose und T-Shirt eingeläutet, Wintermantel und Handschuhe in den Keller verbannt, bereits das eine oder andere Eis gelutscht und in Gedanken den Italien-Urlaub am heimischen Bodensee gelebt.

Doch dann die im wahrsten Sinne des Wortes kalte Dusche – in weißer Flockenform.

Über Nacht verwandelte sich der wärmende Frühling in einen fröstelnden Winter. Wer morgens die Rollläden hochzog, wollte seinen Augen kaum glauben. Es waren keine Blüten, die da durch die Lüfte tanzten – sondern Schnee!

Am Fuße des Bismarckturmes waren Ende April 2017 die Spielgeräte schneebedeckt. | Bild: Oliver Hanser

Genau das erwarten diverse Anbieter von Wettervorhersagen für dieses Wochenende: Örtlich kann es zwischen Samstag Nachmittag und Sonntag Abend schneien – also am 4. und am 5. Mai. In der Nacht auf Sonntag erwarten uns Temperaturen um den Gefrierpunkt. Nur zur Erinnerung: An Ostern vor zwei Wochen war gefühlter Sommer.

Diese Eisheiligen...

Grund für die fallenden Temperaturen nach den ersten Frühlingswochen sind die Eisheiligen, die uns laut Kalender aber erst zwischen 11. Mai bis zum 15. Mai blühen. Sie heißen Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia von Rom. Na toll, hoffentlich wissen diese frostigen Geister, dass sie in diesem Jahr etwas zu früh dran sind und verschonen uns dafür an den Tagen, an denen wir mit ihrem Besuch rechnen müssen.

Meteorologen erklären den Kälteeinbruch damit, dass ab Mai die Temperaturen in Europa bereits recht hoch sind. Der Kontinent erwärmt sich rasch. Da sich das Meer jedoch langsamer erwärmt als das Land, kommt es zu diesen Temperaturdifferenzen zwischen Festland und Ozean: Es entstehen Tiefdruckgebiete. Die Luftmassen verschieben sich und die warmen Luftströmungen des Festlands ziehen nach Norden. Dadurch werden eiskalte Luftströmungen aus den Polargebieten zu uns nach Mitteleuropa gedrückt. Bei sternenklaren Nächten kommt es dann zu Nachtfrost.

Die Schafskälte wartet schon...

Laut dem altem Volksglauben wird das warme Frühlingswetter erst mit Ablauf der kalten Sophie am 15. Mai stabil und zuverlässig sein – zumindest nimmt die Sophie dann den Frost mit und unsere Pflanzen und Blumen können sich endgültig den sonnigen Freuden des Wachstums hingeben. Doch gemach, gemach: Die Schafskälte steht bereits hinter der nächsten Ecke und will uns im Juni erfrischen. Im Gegenzug belohnt uns der Altweibersommer im September mit warmen Wetter.

Vielleicht erleben wir in diesem Jahr ähnlich wie 2017 eine Überraschung beim Hochziehen der Rollläden – und blicken auf eine grüne statt auf eine weiße Landschaft...