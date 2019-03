Konstanz vor 2 Stunden

Am Suso mussten 50 Schüler nachsitzen, weil sie freitags bei der Klima-Demo Fridays for Future waren. Sie nennen uns Argumente für ihre politische Haltung

Konstanzer Schulen gehen ganz unterschiedlich damit um, die Teilnehmer an den Fridays-for-Future-Demos für ihr Fehlen im Unterricht zu sanktionieren. Am Suso-Gymnasium gab es einen wissenschaftlichen Vortrag für die klimabewegten Schulschwänzer. Wir haben uns mit ihnen über die Kritik unterhalten, die ihnen in sozialen Netzwerken und der politischen Debatte entgegenschlägt.