Als ich 2007 zum Studium nach Konstanz gezogen bin, habe ich mit einer Freundin eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Paradies gefunden. Die Fenster waren undicht, das Bad schimmelte in verlässlichen Abständen und die Koch-Ecke hatte kein Fenster.

Dafür war es günstig: 400 Euro Warmmiete inklusive Internet bezahlten wir damals – zusammen. Heute sieht das bekanntermaßen anders aus, nicht nur im Studenten-Segment.

Wer über Konstanz redet, der landet ziemlich schnell beim Thema Wohnen und wie furchtbar das doch alles ist.

Wie oft habe ich in den vergangenen Jahren vor allem von jungen Familien gehört: Wir ziehen weg. Woanders lockt noch der bezahlbare alte Traum vom Haus mit Garten oder wenigstens einer großen Wohnung.

Konstanz gilt als eine der teuersten Wohn-Städte Deutschlands. Was kann die Politik tun, um etwa Immobilien-Spekulanten fernzuhalten? Das wird eine der wichtigsten Fragen für den neuen Gemeinderat sein. Im Bild ist ein Wohngebäude in Wollmatingen zu sehen. | Bild: Oliver Hanser

Das Problem ist, dass mit jeder frustrierten Abmeldung beim Bürgerbüro auch Arbeitskräfte wegziehen. Lehrerinnen, Erzieher, Polizisten, Krankenpfleger, Handwerker, Bürokaufleute, Busfahrerinnen – die Liste ließe sich lange fortsetzen.

Das Thema Wohnraum ist zur sozialen Frage in Konstanz geworden, an deren Antwort sich die Zukunft der Stadt entscheidet.

Wie soll die Wirtschaft wachsen, wenn Unternehmen keine Mitarbeiter nach Konstanz locken können? Wie viel Grün sind wir bereit aufzugeben für den Neubau von Wohnungen? Wie wollen wir den Verkehr reduzieren, wenn noch mehr Menschen von außerhalb zur Arbeit nach Konstanz pendeln müssen?

Das sagt Hans-Joachim Lehmann, CDU, zum Thema Wohnen "Wohnen in Konstanz muss für alle nachhaltig und bezahlbar sein. Die CDU sieht Wohnungen als unverzichtbares Sozial- und Wirtschaftsgut zugleich, Wohnen ist damit ein soziales Thema. In Konstanz haben wir hierfür Instrumente wie Handlungsprogramm Wohnen, Mietspiegel, Grunderwerbsmodell, Klimaschutzprogramm mitentwickelt. Wir wollen darüber hinaus eine vorausschauende Bodenvorratspolitik. In städtischen Grundstückskauf- und städtebaulichen Verträgen sind bereits Bauverpflichtungen enthalten, das ist gut so. Die anstehende Grundsteuerreform kann weitere Möglichkeiten der Mobilisierung von Bauland bieten, was wir ebenfalls unterstützen. Die Instrumente für eine Verbesserung der Wohnungssituation sind also da, benötigen aber Zeit, um zu wirken. Wir sehen deshalb keinen Anlass, populistisch Enteignungen zu fordern, was keine Wohnungen schafft und zu langen Gerichtsverfahren führt. Wir sehen, dass Genossenschaften, städtische Wohnungsbaugesellschaft, private Bauherren und Baugruppen für den Ausgleich des Marktes arbeiten. Aber wer wird noch in den Wohnungsbau investieren, wenn Enteignung zur politischen Parole wird? Das ist zu kurz gedacht und eine Bremse für den Wohnungsbau. Einen Leerstandsmelder haben wir mit dem Zweckentfremdungsverbot bereits. Daran wollen wir weiter festhalten."

Oberbürgermeister Uli Burchardt verkaufte es als Erfolgsmeldung: Das Wachstum der Stadt Konstanz hat 2017 und vor allem 2018 deutlich nachgelassen. Der aktuelle Einwohner-Stand liegt bei 87.323 Menschen. Das trifft vor allem den Nerv jener, die einen Wachstums-Stopp fordern.

Offen bleibt aber die Frage, wer kam und wer ging – oder gehen musste. Überspitzt gesagt: Nicht mal der reiche Stuttgarter Arzt im Ruhestand will sich noch ein Häuschen in Staad leisten. Das Bauunternehmen Real Massiv etwa wirbt für ein Neubauprojekt in Friedrichshafen ganz offen damit: „Wohnungssuchende, denen Konstanz zu teuer ist, die jedoch am See wohnen möchten, finden in Friedrichshafen noch bezahlbare Preise“. Vier Zimmer und 100 Quadratmeter liegen inklusive Tiefgaragen-Stellplatz bei 475.000 Euro.

Trotz allem: Es hat sich viel getan.

2014 stand die Stadt vor der Herausforderung, Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte aufholen zu müssen. Seitdem hat sich beim Thema Wohnen in der Tat viel getan.

Die Stichworte: Mietspiegel, Zweckentfremdungsverbot, Leerstandsmelder, Handlungsprogramm Wohnen.

Das Problem: Viele Konstanzer spüren nichts von deren Wirkung, weil auch politische Möglichkeiten auf dem privaten Wohnungsmarkt endlich sind. Weil Entwicklungen in Konstanz auch von Gesetzen aus Berlin abhängig sind. Oder weil Spekulanten diesen Gesetzen oft genug einen Schritt voraus sind. Und noch hat in Konstanz im Vergleich zu Berlin noch keiner gewagt, das Wort „Enteignung“ wirklich lautstark in den Mund zu nehmen.

Das sagt Anke Schwede, Linke Liste, zum Thema Wohnen "Das Erbbaurecht ist ein wichtiges Instrument, um der Spekulation mit Wohnraum entgegenzutreten. Also kein Verkauf mehr von städtischem Boden und dessen Vergabe in Erbpacht vorzugsweise an genossenschaftliche Unternehmen sowie Baugemeinschaften, bei denen bezahlbarer Wohnraum im Vordergrund steht. Außerdem wollen wir die Wobak stärken, die nicht ausreichend Wohnungen im unteren Preissegment baut und deshalb auch mit finanziellen Mitteln aus der städtischen Kasse ausgestattet werden sollte. Ein weiteres Mittel gegen die Verdrängung von MieterInnen sind Milieuschutzsatzungen. Auch schärfere Kontrollen und Sanktionen, um Immobilien-Leerstand zu verhindern, müssen geprüft werden; hierfür brauchen wir mehr Personal in den entsprechenden städtischen Ämtern. In der Konstanzer Schwaketenstraße sieht man, wozu Wohnungsspekulation führt: Der Wohnungsriese Vonovia setzt die Mieter und Mieterinnen seit Monaten unnötigerweise Baulärm aus und zwingt sie dazu, ihrer Körperpflege in Containern direkt an der Straße nachzukommen. Wenn bezugsfertige Wohnungen für Spekulationszwecke dem Markt entzogen werden oder „Modernisierungsmaßnahmen“ nur dem Zweck dienen, die Mieten schamlos zu erhöhen, muss Artikel 14 des Grundgesetzes gelten: Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen." Das sagt Normen Küttner, Freie Grüne Liste, zum Thema Wohnen "Wir werden Wohnraum im gedämpften Preissegment und die innovative Entwicklung neuer Quartiere in den Mittelpunkt unserer Wohnungspolitik stellen. Für uns gilt: Städtische Grundstücke gehen nur an die Wobak oder genossenschaftliche Baugemeinschaften. Wir wollen hierfür die Wobak personell und finanziell stärken. Bei Grundstücksverkäufen muss die Stadt ihr Vorkaufsrecht nutzen. Dadurch kann die Gentrifizierung von Quartieren verhindert werden. Für die rasche Schaffung von Wohnraum eignen sich Dachausbauten und eine maßvolle Höhenentwicklung bei Neubauten. Wir brauchen eine(n) Wohnraummanager*in! Baugruppen mit nachhaltigen Konzepten brauchen Grundstücke. Neue Stadtteile und Quartiere brauchen ein sinnvolles Frei- und Grünflächenkonzept. Wir wollen die Stadt der kurzen Wege! Wohnen ist ein Grundrecht. Die Politik muss auf dem Wohnungsmarkt lenkend eingreifen. Ferienwohnungen entziehen der Stadt Wohnraum. Airbnb und Co. müssen stärker in die Pflicht genommen werden. Wir möchten eine Bettensteuer für Konstanz. Unser Antrag für die „städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Hafner“ wird von der Verwaltung intensiv bearbeitet. Das Baugesetzbuch sieht zur Durchsetzung dieser Maßnahme auch das Mittel der Enteignung (§169) von Flächen vor. Wir würden dies im Sinne des Grundgesetzes mittragen."

2019 steht der Gemeinderat vor der Herausforderung, politische Instrumente zu schärfen. Der Mietspiegel und die Mietpreisbremse etwa erwiesen sich in der Vergangenheit immer wieder als wirkungslos, um zu hohe Mieten zu reduzieren.

Längst haben auch Vermieter Möglichkeiten gefunden, sich im rechtlichen Rahmen zu bewegen. Möblierte Wohnungen etwa machen es möglich, den Mietspiegel zu umgehen. Auch beim Thema Ferienwohnungen hatten Vermieter ein Schlupfloch gefunden, weshalb das sogenannte Zweckentfremdungsverbot 2017 geschärft wurde. Inzwischen dürfen neue Ferienwohnungen nur noch sechs Wochen im Jahr vermietet werden.

Was gleichzeitig illegal auf Plattformen wie AirBnB passiert, steht allerdings auf einem anderen Papier.

Warten auf den Befreiungsschlag

Viel diskutiert wurde auch das Handlungsprogramm Wohnen. Immer wieder drehte das Baudezernat die Stadtkarte von Konstanz um, machte noch bebaubare Lücken ausfindig; beschloss mit dem Hafner schließlich, die Stadt auszuweiten.

Das sagt Jürgen Puchta, Freie Wähler, zum Thema Wohnen "Die Freien Wähler setzen sich seit Jahren für eine moderate Höhenentwicklung ein – bei jedem Bauprojekt. Hätte man bei der Petershauser Wohnraumentwicklung jeweils nur 1 bis 2 Etagen mehr geplant, Dachgeschossausbau und Aufstockung mit gedacht, hätte dies in der Summe viele zusätzliche Wohneinheiten zur Verfügung gestellt und das Stadtbild nicht prägend verändert. Desweiteren sollte man weiter nach Optimierungsflächen suchen. Die Stadt muss weiterhin ihr modifiziertes Grunderwerbsmodell anwenden und wo immer es geht, die Grundstücke in Eigentum der Stadt bringen; Schlüsselgrundstücke sollten, wenn die Möglichkeit besteht, wieder in den Besitz zurück gekauft werden. Und natürlich verfolgen wir weiterhin die klare Anwendung des Handlungsprogramms Wohnen gegenüber Investoren. Der Leerstandsmelder ist ein Mittel, das man anwenden kann um auf den Wohnungseigentümer einwirken zu können. Der Ruf nach Enteignung resultiert für uns hieraus jedoch nicht. Wir müssen feststellen, dass 90 % der Mietverhältnisse in geregelten Bahnen und ohne Schwierigkeiten laufen. Viele Wohnungen, die am Markt angeboten werden, befinden sich in Privatbesitz und dienen den Eigentümern nicht als Spekulationsobjekt."

Erfolge sind da durchaus zu vermelden, aber auch Wermutstropfen. Die städtische Wohnbaugesellschaft Wobak etwa hatte 2019 ein Rekordjahr, hat 23 Millionen Euro investiert. Der Spar- und Bauverein baute, die Spitalstiftung errichtete weitere Personalwohnungen. Und trotzdem wurden bei allen drei Institutionen die Wartelisten der Wohnungssuchenden nicht nennenswert kleiner.

Gleichzeitig wachsen die Stapel der Anträge privater Bauträger. Bei Neubauprojekten kann die Stadt teilweise in den Markt eingreifen. Etwa, indem sie Vorgaben macht, dass ein bestimmter Anteil Sozialwohnungen sein oder im preisgedämpften Bereich liegen müssen. Diese Wohnungen bekommt man dann ab einem bestimmten Haushaltseinkommen.

Ungewöhnliche Protestaktion im Paradies: Konstanzer Studenten gingen bereits 2014 gegen hohe Mieten und Wohnungsmangel mit ihrem Bett auf die Straße, genauer: In den Kreisverkehr Brauneggerstraße/Rheingutstraße. | Bild: SK-Archiv

Doch für eine echte, spürbare Entlastung auf dem Wohnungsmarkt bräuchte es eine Art Welle an freien oder neuen Wohnungen. 217 wurden immerhin 244 Wohngebäude neu gebaut. Großprojekte aber wie die Bebauung des Döbele mit 300 Wohnungen – der Baustart war einst für das Jahr 2018 geplant – verzögern sich auf unbestimmte Zeit.

Der Hafner mit rund 2700 Wohnungen könnte diese Entlastung schaffen und die Idee von OB Uli Burchardt, das Projekt mittels eines Bürgerfonds spekulantenfrei zu halten, ist gut. Das bedeutet aber auch, dass der Spatenstich vielleicht erst erfolgt, wenn sich schon der übernächste Gemeinderat zusammensetzt – und nicht wie geplant im Jahr 2025.

Das meint Axel Mothes, FDP, zum Thema Wohnen "Spürbar lindern kann man das nur über die Schaffung von Bauland. Einer schnellen Entwicklung des Hafners steht der dirigistische Ansatz der Stadt im Weg, bereits im Vorfeld überwiegend Eigentümer der künftigen Baugrundstücke sein zu müssen. Städtische Grundstücke werden dann entweder mit zusätzlichen, teuren Bauauflagen verkauft oder sie werden nur zu einem unvernünftig hohen Erbau-Zinssatz abgegeben. Die Stadt muss umgehend den Hafner mit unkomplizierten Planungsmethoden überplanen, den Grundstückseigentümern ihr künftiges Bauland gönnen und sich verpflichten, die vielen Grundstücke, die heute schon in städtischer oder kirchlicher Hand sind, der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, den erfolgreichen Baugenossenschaften und jungen Baugruppen in der Stadt. Enteignungen schaffen keinen zusätzlichen Wohnraum, und die Aufregung müsste eigentlich „Rückrufaktion“ genannt werden: Es war schlichtweg dumm, vor 15 Jahren diese kommunalen, und landeseigenen Wohnungen bundesweit zu verhökern – klugerweise nicht in Konstanz. Das Zweckentfremdungsverbot gefährdet den sozialen Frieden. Viele ältere Hausbesitzer scheuen eine Vermietung, weil sie Angst vor dem starken Recht der Mieter haben. Die wohlgemeinte politische Absicht, den vermeintlich schwächeren Mieter zu schützen, hat sie zu nicht einschätzbaren Partnern gemacht."

Die Gründe für die massiven Verzögerungen bei Bauprojekten liegen aber oft auch vor den Türen derer, die schon hier wohnen. Es gibt kaum ein neues Wohnprojekt in Konstanz, das nicht von Anwohnerbeschwerden und Anwälten begleitet wird. Die Einsprüche spiegeln die Enttäuschung der Bewohner wider, dass sie mal in einer großen Kleinstadt gelebt haben und sich die Heimat zu einer kleinen Großstadt entwickelt.

In den meisten Fällen lauten die Argumente, dass eine Nachverdichtung an dieser Stelle unzumutbar viel Anliegerverkehr und Verschattung angrenzender Grundstücke nach sich ziehen würde. „Es wird zu voll und zu dicht“, sagen die, die schon da sind. Denen, die auf der Suche nach einer Wohnung sind, hilft das aber auch nicht.

„Die Frage ist auch die nach der Alternative. Wir können ja keinen Zaun oder Burggraben um die Stadt ziehen“, sagt Ralph Buser

Der Vorsitzende des Spar- und Bauvereins ist in Konstanz aufgewachsen, kennt viele in der großen Kleinstadt Konstanz. Und ringt merklich damit, wenn er bei Diskussionen um neue Bauprojekte als einer hingestellt wird, der die Stadt verkauft. In der Wut über Baupläne machten manche Anwohner keine Unterscheidung zwischen Vonovia und einer seit über 120 Jahren in Konstanz ansässigen und Mietwohnungsbau betreibenden Wohnungsbaugenossenschaft.

Das sagt Winfried Kropp, SPD, zum Thema Wohnen "Gegen Spekulation und explodierende Mieten auf dem Konstanzer Wohnungsmarkt helfeneine vorausschauende Grundstückspolitik und vor allem: Mehr Wohnungen in kommunaler Hand. Dazu werden wir unsere Wohnungsbaugesellschaft Wobak stärken, indem wir ihr städtische Grundstücke kostenlos übertragen und ihr dadurch zu mehr Eigenkapital verhelfen. Nur so kann die Wobak ausreichend günstige Wohnungen schaffen. Wir müssen neue Wege gehen: Dazu schlagen wir eine Stiftung vor, die preisgünstigen Wohnungen erwerben und Mieter bei der Nutzung von Vorkaufsrechten unterstützen soll. Bei neuen Baugebieten setzen wir vorrangig auf Flächen, die der Stadt gehören: So können wir durch die Vergabe auch an Baugenossenschaften dafür sorgen, dass Wohnungen für Konstanzer mit normalen Einkommen entstehen. Daher fordern wir Tempo beim Döbele. Konzerne wie Vonovia beuten ihre Mieter aus, der Fall der Schwaketenstraße sorgt zu Recht für Empörung. Viele meinen, eine Enteignung könnte dieses asoziale Verhalten stoppen. Dafür habe ich Verständnis. Auch das Baugesetzbuch gibt Städten dieses Recht. Wir wollen davon möglichst keinen Gebrauch machen. Denn andere Instrumente des Baugesetzbuchs wirken schneller und effektiver. Wir wollen, dass die Stadt Vorkaufsrechte begründet und sie für bezahlbaren Wohnraum nutzt."

Dabei hat Ralph Buser, wie zuletzt am Taborweg, schon oft Entwürfe überarbeiten lassen, Geschosse weggenommen, Häuserhöhen reduziert. Die Konsequenz solcher Überarbeitungen: „Wegen der zu geringen Grundstücksauslastung oder den höheren Baukosten müssen wir die Miete erhöhen, um bis zu einen Euro je Quadratmeter und Monat“, sagt Buser.

Und betont immer wieder: „Es geht uns nicht um Gewinnmaximierung. Wir bauen Wohnungen klassisch für den Polizisten und die Krankenschwester mit ein oder zwei Kindern“. Einige Anwohner haben ihre Einsprüche zurückgezogen, andere nicht. „Irgendwann hört das Verständnis auch auf“, sagt Buser.

Baukosten haben sich fast verdoppelt

Denn der Spar- und Bauverein mag keine Heuschrecke auf dem Immobilienmarkt sein. Wirtschaftlich rechnen muss er dennoch auch. Um allein die aktuellen Kosten im frei finanzierten Wohnungsbau zu decken, müsse Verein durchschnittlich 11,45 Euro pro Quadratmeter Miete ansetzen.

Und in Konstanz dreht sich die Preisspirale im Bauen seit Jahren nach oben. „Wir nutzen alle staatlichen Förderungen aus. Trotzdem wird es teurer“, sagt Buser. Die Baukosten hätten sich in den vergangenen zehn Jahren nahezu verdoppelt. „Aktuell zum Vorjahresquartal sind die Kosten pro Quartal weiter um 4,8 Prozent gestiegen“, so Buser.

Das sagt Peter Mellen, Junges Forum, zum Thema Wohnen "Wir müssen mehrgleisig fahren. Unter anderem wollen wir die Quote für Sozialwohnungen in Neubaugebieten erhöhen, sowie städtisches Eigentum behalten, neue Flächen auch Inkaufnahme neuer Schulden erwerben. Denn kommunales Wohneigentum ist das Gegengewicht zum Privatmarkt – siehe Wien. Wir wollen eine stärkere Wobak und eine städtische Wohnstiftung. Grundstücke sollen gemeinwohlorientiert vergeben, zum Beispiel an Genossenschaften und Baugruppen. Firmen müssen beim Betriebswohnungsbau unterstützt werden. Wir brauchen attraktive Niedrigzins-Erbpachtverträge. Den Mietspiegel in seiner jetzigen Form wollen wir einfrieren, da er Mieter nicht schützt. In der städtischen Bauverwaltung benötigt es mehr und attraktivere Stellen. Auch privatwirtschaftliche Planungsbüros können dabei einbezogen werden. Wir wollen innovative Nachverdichtungs-, gemeinschaftliche, sowie flächensparende Konzepte mit hoher Lebensqualität fördern. Privateigentum dient der Wohlstands- und Altersabsicherung. Doch gibt es auch Eigentümer, die in ihrer Profitgier gegen das Allgemeinwohl handeln. Nach dem Grundgesetz besteht die Möglichkeit, Grund und Boden zum Zwecke der Vergesellschaftung in Gemeineigentum zu überführen. Diese Maßnahme ist ein radikaler Schritt und sollte nur im Extremfall angewendet werden. Es als Druckmittel zu nutzen, wäre ein Instrument, um auf den privaten Wohnmarkt einzuwirken."

Und immer neue Auflagen kommen hinzu, die in der Summe zu Buche schlagen. Es gibt etwa höhere Anforderungen an den Energiestandard, sommerlichem Wärmeschutz, Schall- und Brandschutz, überdachte Fahrradabstellräume bis hin zu erhöhten Entsorgungskosten für den Aushub, da die Deponie in Markelfingen in Kürze schließen wird, und man die Aushübe quer durch die Region zur Entsorgung bringen muss.

„Wir versuchen immer, sämtliche Handwerksaufträge innerhalb unserer Region zu vergeben, was uns noch auch größtenteils gelingt“, sagt Buser. Auftragnehmer von außerhalb kalkulierten von vornherein einen höheren Preis, weil die Mitarbeiter morgens und abends im Stau stehen.“

Sein Fazit: „Es sind nicht nur die extrem gestiegenen Grundstückspreise, sondern die Summe aus Überhitzung des Baugewerbes, Fachkräftemangel und eine Flut von Bauvorschriften, die das Bauen zu einem akzeptablen und für breite Schichten der Bevölkerung finanzierbaren Mietpreis nahezu unmöglich machen“.

Einfach wird es nicht sein, effektive politische Lösungen für diese Spirale zu finden – unmöglich ist es aber auch nicht.