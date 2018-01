Konstanz Am Sonnenbühl wohnen Konstanzer Jugendliche, die eine schwere Zeit hinter sich haben, in WGs. Sie wollen beweisen, dass sie selbständig sein können

Der Verein Linzgau Kinder- und Jugendhilfe lässt Kinder und Jugendliche mit Problemen nicht alleine: Er unterstützt sie in ihrer Entwicklung. Zum Beispiel mit einem Betreuten Jugendwohnen, mit dem sie fit für die Selbständigkeit gemacht werden. Zwei Jugendliche erzählen.

Bis zu ihrem Traumberuf ist es noch ein weiter Weg. Arissa Schmied möchte Rettungssanitäterin werden. Schule, Ausbildung, Arbeit. Für andere 15-Jährige mögen die Aufgaben mehr oder weniger einfach zu bewältigen sein. Arissa Schmied muss eine zusätzliche, eine ganz persönliche Herausforderung meistern. Sie muss beweisen, dass sie ihr Leben selbständig auf die Reihe bringt – den Betreuern in einem neuen Konstanzer Wohnprojekt, aber am meisten sich selbst.

Auf der schiefen Bahn

Wohl behütet, so sollen Kinder aufwachsen. Nicht überall ist das eine Selbstverständlichkeit, nicht überall funktioniert das problemfrei – aus ganz unterschiedlichen Gründen. Bei Arissa Schmied haben die Konflikte irgendwann ihren Lauf genommen. Sie haben zugenommen, es gab immer mehr Streit zu Hause, Ärger in der Schule, Eskalation, Psychiatrie. Eine Rückkehr nach Hause schien ausgeschlossen.

So habe sie mit dem Jugendamt nach einer Lösung gesucht, erklärt die junge Frau. Sie sollte so schnell wie möglich zurück zu sich selbst, in ein geordnetes Leben, in eine klare Tagesstruktur finden. Sie hat einen Platz in einer der drei Wohngruppen der Linzgau Kinder- und Jugendhilfe ergattert, einer sozialpädagogischen Facheinrichtung mit Niederlassungen am Sonnenbühl. Hier erhalten all jene eine betreute Starthilfe, die auf die schiefe Bahn geraten, psychisch oder emotional labil sind.

Ziel: Sozialisierung

Noch wohnt die 15-Jährige in einer WG mit sechs weiteren Jugendlichen zusammen. Sie hat einen Umzug in die neuen Apartments in Aussicht, muss aber "noch beweisen, dass sie selbständig sein kann", erklärt Bereichsleiter Hardy Frick. Darauf kommt es an. Ist in der WG immer ein Betreuer da, um die Bewohner an die Hand zu nehmen und nach dem Rechten zu sehen, sind die Jugendlichen im soeben eröffneten Betreuten Jugendwohnen in unmittelbarer Nachbarschaft der Heime weitgehend auf sich allein gestellt. Mit dem Ziel: Sozialisierung.

Die Mitarbeiter des Linzgau, wie sich die Facheinrichtung kurz nennt, wollen die ab 16-Jährigen fit fürs Leben machen, für das Leben in der Gesellschaft, "nicht in Einsamkeit", sagt Hardy Frick. Die Begleitung beim Übergang von der stationären Hilfe in die Selbständigkeit, beschrieb Alfred Kaufmann das Konzept, Leiter des Konstanzer Sozial- und Jugendamts, in seiner Ansprache bei der Eröffnung des Wohnprojekts. "Das ist genau das Richtige, was wir in Konstanz brauchen", sagte er zudem. "Ich wünsche den Jugendlichen, dass sie ihren Weg machen", lautet das Ziel von Linzgau-Vorstandsvorsitzendem Roland Berner.

Ein eigenes Apartment

Diese Art des Jugendwohnens mit eigenem kleinen Apartment ist für Konstanz etwas Neues. Wohngemeinschaften gibt es nicht nur beim Linzgau-Verein, auch der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) hat seit August 2013 ein Projekt für Jugendliche im Angebot. Es geht um den Aufbau von tragfähigen Beziehungen, und das unter Betreuung sozialpädagogischer Fachkräfte. Betreuer sind auch im Betreuten Jugendwohnen Linzgau Kinder- und Jugendhilfe vor Ort, aber mit weitaus weniger Präsenz. "Hier habe ich eine eigene Wohnung", freut sich Muhamad Rashid.

Der 18-jährige Konstanzer hat zuletzt in einer Wohngruppe in Salem gelebt und darf an das Sonnenbühl umziehen. Sein bisheriger Lebenslauf ähnelt jenem von Arissa Schmied. In der elterlichen Wohnung zu sechst, fühlte sich der junge Mann eingeengt. Es gab Konflikt um Konflikt, die Psyche litt, Depressionen waren die Folge. Muhamad Rashid hatte sich selbst ans Jugendamt gewandt, um Hilfe beim Ausweg aus der Krise zu finden. Der Ausweg bedeutete Auszug von zu Hause, wo es doch so wohl behütet zugehen sollte, und der Einzug in das betreute Wohnprojekt in Salem.

Geordnete Tagesstruktur

Heute sei das Verhältnis zu den Eltern wieder gut. Ein Wiedereinzug sei allerdings keine Option, sagt Muhamad Rashid. Mit Selbstdisziplin bringt er sein Leben auf die Reihe. Ein Bezugserzieher unterstützt ihn und die weiteren Bewohner bei schulischen oder rechtlichen Angelegenheiten. In Hilfeplangesprächen legt der 18-Jährige mit einem Linzgau-Mitarbeiter Ziele fest. "Die Hilfe wird sukzessiv weniger", erläutert Bereichsleiter Hardy Frick.

Aufstehen, zur Schule gehen, dem Tag eine Struktur geben, sich um die Nahrungsaufnahme zu kümmern; die Jugendlichen und Heranwachsenden sollen lernen, sich selbst zu organisieren, um irgendwann auf eigenen Beinen stehen zu können. Als ob ihr Leben wie das eines jeden Jugendlichen verlaufen wäre. Wie Arissa Schmied hat auch Muhamad Rashid ein großes Ziel vor Augen: das Abitur, dann eine Ausbildung. Zu was, das weiß der 18-Jährige noch nicht. Am Abitur baut er bereits.

