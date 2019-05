Die Temperaturen steigen, die Bäume grünen und in den Beeten entlang der Straßen sprießen zu Hunderten, ja, zu tausenden Tulpen und Narzissen. Überall in Konstanz blüht es, denn der Frühling ist da. Und mit ihm kehrt auch eine frühjährliche Verlockung zurück.

Die Verlockung, ein Stück der blühenden Natur in das eigene Wohnzimmer zu nehmen, sprich: die Blumen zu pflücken.

Blumenbeete zu plündern ist keine Ordnungswidrigkeit – sondern eine Straftat

Doch an dieser Stelle sei gewarnt: Blumenbeete, wie sie den Mittelstreifen der Reichenaustraße zieren, sind kein Selbstbedienungsladen. Sie zu plündern, ist verboten.

Rund 50.000 Zwiebelpflanzen, darunter Krokusse, Narzissen oder – wie hier – Tulpen, haben die Konstanzer Stadtgärtner im vergangenen Herbst gesetzt. Im Frühling zeigen die Blumen ihre volle Pracht – wie in der Reichenaustraße. | Bild: Reinhardt, Lukas

Wer zugreift, begeht nicht einfach eine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat. Das sagt Andreas Mathy, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz. „Wenn es sich um öffentliche Flächen handelt und die Blumen Gemeindeeigentum sind, dann ist es Diebstahl“, erklärt der Jurist.

Das Gesetz sieht für Diebstahl Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren vor – oder aber eine Geldstrafe.

Ob in der Folge rechtliche Konsequenzen drohen, ist jedoch auch abhängig von der Reaktion des Eigentümers, in diesem Fall die Stadt. Stellt diese einen Strafantrag, werde der Fall auch bei Geringfügigkeit verfolgt, so Mathy weiter.

50.000 Zwiebeln blühen in diesem Jahr in Konstanz

Dass Konstanzer Bürger bei städtischen Blumenbeeten mitunter beherzt zugreifen, weiß auch Nina Zimmer, die Leiterin der Stadtgärtnerei. „Es kommt immer wieder vor, dass Menschen sich einfach bedienen – wie zuletzt im Stadtgarten.“

Etwa 50.000 Zwiebelpflanzen haben die Stadtgärtner im Herbst vergangenen Jahres in Konstanz gesetzt. Jetzt, ein halbes Jahr später, blühen sie in ihrer vollen Pracht. „Wir machen das für alle Konstanzer, nicht für einzelne“, sagt Zimmer.

Der Kreisel in der Riedstraße: Auch hier wachsen in diesem Jahr tausende Tulpen. | Bild: Reinhardt, Lukas

Doch die Blumenbeete leidern nicht nur unter den Langfingern, sondern auch unter der Rücksichtslosigkeit einiger Bürger. „Schlimmer, als einzelne Blumen zu pflücken, ist es, mit dem Rad oder zu Fuß über die Beete zu stapfen“, sagt Zimmer.

Wo man Blumen pflücken darf

Auch wer zum Muttertag einen Blumenstrauß in der Natur pflücken möchte, muss laut Bundesumweltministerium einiges beachten. Denn für alle wildwachsenden Pflanzen gilt in Deutschland ein allgemeiner Artenschutz, der sogenannter Mindestschutz. Er verbietet deren Entnahme – eigentlich.

Denn wie so oft gibt es auch hier eine Ausnahme, die so genannte Handstraußregelung. Für den persönlich Bedarf und in geringen Mengen ist es jedem erlaubt, wild lebende Blumen aus der Natur zu entnehmen, sofern diese nicht dem besonderen Artenschutz unterliegen oder in einem ausgewiesenen Schutzgebiet gedeihen.

Es ist also Vorsicht geboten, ansonsten drohen auch hier rechtliche Konsequenzen. Im Zweifel also besser nur gucken, nicht anfassen.