Konstanz vor 2 Stunden

Am Bahnhof Wollmatingen ist ein Motorradfahrer mit einem Bus zusammengestoßen, zwei Personen sind schwer verletzt

Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Dienstagmittag. Hubschrauber fliegt einen Verletzten in die Klinik. Bahnstrecke Richtung Singen und Richtung Innenstadt wieder freiDurch den schweren Verkehrsunfall war der Bahnverkehr zeitweise gesperrt, die Riedstraße bleibt dies laut Polizei bis Dienstagabend. Ein Rettungshubschrauber brachte eines der Unfallopfer in ein Krankenhaus.