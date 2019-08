von Johannes Hof

Am 21. Juni 1959 wird Bruno Helmle zum zweiten Mal zum Konstanzer Oberbürgermeister gewählt. Ende 1957 hatte er sein Amt nicht antreten können, weil einige Bürger die erste Wahl wegen angeblicher Unkorrektheiten Helmles im Wahlkampf angefochten hatten. Erst nachdem der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg im März 1959 alle Vorwürfe zurückgewiesen hatte, war der Weg frei für die neue Wahl. Bei hoher Wahlbeteiligung fiel das Ergebnis von 53 Prozent für Helmle eindeutig aus. Was war der Grund für die vorausgegangenen Querelen?

Grabenkämpfe zwischen CDU-Lagern

Helmles Vorgänger Franz Knapp trat nach Ablauf seiner Amtszeit nicht mehr an. Von den acht Kandidaten gingen drei Favoriten ins Rennen: die beiden Beigeordneten Schneider (CDU), Diesbach (SPD) und Bruno Helmle (CDU). Helmle war Vorsteher des Finanzamtes in Konstanz, Konstanzer Gemeinderat und ehemaliger ehrenamtlicher Bürgermeister von Meersburg. Im Wahlkampf gingen dann die Wogen hoch: Die CDU konnte sich nicht für einen ihrer Kandidaten entscheiden. Es folgten Grabenkämpfe zwischen den beiden Lagern: Katholiken und Altbadener auf Seiten Helmles, Protestanten und Südweststaatler auf Seiten Schneiders. Dabei schreckte man vor persönlichen Verunglimpfungen nicht zurück.

Bruno Helmle, Oberbürgermeister von 1959 bis 1980

Das Hin und Her heizte die Stimmung in der Stadt auf, Gerüchte wurden gestreut, Presseanzeigen mit Behauptungen und Gegendarstellungen lanciert, Wahlversammlungen gestört. Aus der Wahl am 20. Oktober 1957 ging Helmle als Sieger hervor, verfehlte aber knapp die nötige absolute Mehrheit. Diese erreichte er dann im zweiten Wahlgang am 3. November. Nun kamen aber die Einsprüche, die seinen Amtsantritt verhinderten. Das Verfahren zog sich hin, es durchlief vier Instanzen.

Bruno Helmle blieb OB bis 1980

Zur Neuwahl 1959 traten drei Kandidaten an: Erwin Mohr aus Tuttlingen, Trudpert Müller aus Kehl und Bruno Helmle. Wieder kam es zu einem reichlich schmutzigen Wahlkampf mit aufwändiger Propaganda. Zur Wahl am 21. Juni gingen dann immerhin drei Viertel der Wahlberechtigten und Helmle gewann eindeutig. Auch die folgenden Wiederwahlen entschied er klar für sich. Er blieb OB bis 1980, nachdem am 8. Juli 1979 Horst Eickmeyer zum Nachfolger gewählt worden war.

Die Ära Helmle war eine Zeit großer Fortschritte in der Entwicklung der Stadt: Die Bevölkerung wuchs, die Wirtschaft florierte, neue Wohnviertel entstanden. Das bedeutendste Ereignis war die Gründung der Universität 1966. An deren Zustandekommen hatte Helmle durch sein Geschick und nimmermüden Einsatz großen Anteil. Ein Schatten fiel auf seine moralische Integrität lange nach seinem Tod 1996. Konstanzer Historiker hatten entdeckt, dass er als Finanzbeamter in Mannheim und später in Konstanz für die Verwertung beschlagnahmten jüdischen Eigentums zuständig war und einiges davon in seinen Besitz brachte.

Johannes Hof hat Geschichte studiert, war im Schuldienst, ist jetzt Historiker und Stadtführer. Von ihm gibt es zahlreiche Veröffentlichungen zur Lokal-, Regional- und Kunstgeschichte.