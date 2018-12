Der Online-Modehändler Zalando wird 2020 im Hauptstellengebäude der Sparkasse Bodensee an der Marktstätte 1 in Konstanz eines von sechs neuen Outlets eröffnen. Das Geschäft solle vom Innenhof erreichbar sein und sein Sortiment auf zwei Stockwerken mit insgesamt rund 1200 Quadratmetern präsentieren, schreibt der Vermieter, die Sparkasse Bodensee, in einer Mitteilung.

Fünf Outlets gibt es bereits in Berlin, Frankfurt, Köln, Leipzig und Hamburg. Nun kommen weitere Filialen in Münster, Stuttgart, Hannover, Mannheim, Ulm und Konstanz hinzu. Die Neueröffnung ist für Herbst 2020 geplant.