Konstanz Als die Uhr stehen blieb: Heute vor zehn Jahren brannte das Konstanzer Klinikum

Kurz nach Mitternacht am 3. Juni 2008 bricht in einer Zwischendecke des Klinikums in Konstanz ein Feuer aus. Es hinterließ einen Millionenschaden – aber auch ein danach zusammengeschweißtes Klinikumpersonal, erinnern sich damals Beteiligte.

Diese Nacht und die Jahre danach sollten zur Bewährungsprobe für das Klinikum werden. Von 2. auf 3. Juni 2008 löste ein technischer Defekt in einer Zwischendecke ein Feuer aus – und hinterließ zerstörte Operationssäle. Eine in den Räumen hängende Uhr hielt den Beginn des Unglücks fest: Um 0.32 Uhr blieb sie stehen.

Der Chefarzt hatte gerade erst in Konstanz angefangen zu arbeiten

Nur einen Monat zuvor war Wolfgang Krüger von der Universität Tübingen nach Konstanz gewechselt und hatte den Posten des Chefarztes für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin übernommen. Dass bei Ärzten auch nachts das Telefon klingelt, mag zu den Begleiterscheinungen ihres Berufsstands gehören. Doch dieser Anruf eines Oberarztes kurz nach Mitternacht hatte es in sich: In den Operationssälen brennt es.

Klinikmitarbeiter bringen Patienten außer Gefahr

Die Brandmeldeanlage hatte angeschlagen, und ein Mitarbeiter meldete Rauch auf Ebende D. "Wir wussten nicht, wo es genau brennt", erinnert sich Krüger heute. Ein Problem auch für die Feuerwehr. Allerdings "wurde sehr schnell klar, dass dieser Einsatz von den Maßnahmen wie auch der räumlichen Ausdehnung her recht groß werden konnte", hielt Hans-Jürgen Oexl fest, damals Einsatzleiter.

Er rief weitere Einheiten herbei, auch aus Kreuzlingen kam Unterstützung. "Es lief alles sehr geordnet und ruhig ab", blick Chefarzt Krüger zurück. Er meint damit auch das besonnene Verhalten aller Mitarbeiter, die Patienten der Intensivstation aus der Gefahrenzone brachten.

Fünf OPs sind völlig zerstört

Rauch verteilte sich und drohte über die Decken und Wände auch in die Neugeborenenstation auf Ebene E zu drücken. Zwei der Kinder waren nicht transportfähig. Hans-Jürgen Oexl entschied in Absprache mit den Ärzten, dass die Babys mit Pflegepersonal an Ort und Stelle blieben. Mit Spezialgeräten hielten die Feuerwehrleute den Brandrauch durch Überdruck von den Kleinen fern. Nach eineinhalb Stunden gab Oexl Entwarnung, das Feuer war gefunden und gelöscht. Fünf der Operationssäle waren völlig zerstört.

Theoretisch war das Krankenhaus nicht betriebsbereit

Das Unglück hat an vielen Stellen zusammengeschweißt, insbesondere das Klinikumspersonal, sagt Timm Ahlhelm. Er war OP-Manager am Krankenhaus. Fakt war: Ein Krankenhaus ohne Zentral-OP ist nicht betriebsbereit. "Im Nachhinein hätte sich das zu einer hochdramatischen Sache entwickeln können", sagt Timm Ahlhelm.

Die Bundeswehr half mit mobilem Operationszentrum

In einer wohl einzigartigen Hilfsaktion griff die Bundeswehr, insbesondere auf Vermittlung des Bundestagsabgeordneten Andreas Jung, dem Konstanzer Klinikum unter die Arme: Sie errichtete nur eine Woche nach dem Brand, am 10. Juni 2008, auf dem Hubschrauberlandeplatz ein Mobiles Medizinisches Operationszentrum. Vorübergehend konnten die Ärzte im Herzzentrum, im Vincentiuskrankenhaus an der Laube, in einem ambulanten Raum und im nicht zerstörten Saal operieren.

Not-Module erinnern bis heute an den Brand von 2008

Auch Lieferanten und umliegende Krankenhäuser halfen den Konstanzer Kollegen. Die damaligen Klinikdirektoren Martin Stuke und Gert Müller-Esch standen vor der Frage, wie es nach dem Abzug der Bundeswehr im Januar 2009 weitergehen sollte. Entwürfe für den Neubau eines Funktionstrakts mit OP-Sälen gab es, doch dieser sollte nach damaligem Zeitplan frühestens 2012 in Betrieb gehen.

Mit Unterstützung der Politik kaufte das Klinikum 22 Module mit sechs OP-Sälen auf 1100 Quadratmetern. In ihnen arbeitete das Personal bis März 2018. Fast zehn Jahren nach dem Brand öffnete der Neubau seine Pforten. Die Module stehen noch, und sie werden es weiterhin tun. Sie dienen als Ausweichfläche während anstehender Umbauten in den Krankenhaus. Und bleiben eine Erinnerung an eine Nacht, nach der alles anders war.

Versicherer kostet das Unglück mehr als 30 Millionen

Für die 15 OP-Container stellte die Bundeswehr der Klinikversicherung rund 2 Millionen Euro in Rechnung. Die Konstruktion bot vier Operationssäle mit 25 bis 40 Quadratmetern. Das war "schon echt beengt", erinnert sich Chefarzt Wolfgang Krüger.Der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Jung verschuf sich persönlich einen Eindruck. Der Brand kostete den Versicherer mehr als 30 Millionen Euro. Der Kauf der OP-Module, die bis März in Betrieb waren, verschlang etwa 5,7 Millionen Euro. Der Neubau des Funktionstrakts kostete rund 100 Millionen Euro.