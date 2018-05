Da staunten selbst die Konstanzer Polizisten am Dienstag: Mitten im Industriegebiet musste ein verirrter Gamsbock gefangen werden. Dank der Fürsorge von Tierarzt Heinrich Preiß kann das Tier bald wieder auf freien Fuß gesetzt werden – und wird vielleicht sogar in unserer Region heimisch.

Gustav ist eine Gams, gehört also allgemein ausgedrückt dem Gamswild an. Manche sagen Gemse, andere Gäms, wiederum andere Gämse. Die Wissenschaft streitet sich über die einzig wahre Bezeichnung des majestätischen Tieres. Wir nennen den Bock einfach: Gustav Gams.

Besagter Gustav verirrte sich also ins Industriegebiet von Konstanz, wo ein Hund Jagd auf das verängstige Tier machte. Die Polizei wurde dorthin gerufen und rief ihrerseits den Konstanzer Heinrich Preiß an. Der Tierarzt genießt den Ruf als Freund aller Tiere.

Er machte sich auf den Weg – und in der Tat war der Gamsbock zwischenzeitlich auf einem eingezäunten Gelände neben einem Fast-Food-Restaurant unterwegs. Passanten hatten ihn aus einem Zaun befreit, in dem er sich bei der Flucht vor dem Hund verhing.

Woher Gustav plötzlich kam, bleibt ein Rätsel

"Vielleicht kam er aus der Schweiz über den See geschwommen", sagt Heinrich Preiß, "vielleicht auch aus dem Donautal. Das lässt sich nicht feststellen." Was der Veterinär jedoch feststellen konnte, nachdem er Gustav einfing und in seine Praxis nach Allmannsdorf brachte, war dies: "Er ist rund zwei Jahre alt, fortpflanzungsfähig und in prachtvoller Verfassung."

Gustav erhielt eine antiparasitäre Behandlung, wurde am rechten Ohr markiert – und am späten Mittwochabend wieder ausgewildert. "In den Wäldern des gräflichen Hauses Bodman", wie Heinrich Preiß erzählt. Bei Langenrain wurde er sich selbst überlassen.

Vielleicht wird Gustav auf dem Bodanrück heimisch

"Hier lebt bereits Gamswild", sagt der Tierarzt und drückt damit Hoffnung aus, dass Gams Gustav sich seinen Artgenossen anschließt und womöglich für Nachwuchs sorgt. Denn eigentlich ist das Gamswild ein Herdentier. "Nicht selten aber werden junge Tiere von älteren Männchen weggeschickt", erklärt Heinrich Preiß, der auch Jäger ist.

Obwohl ein paar Gämse auf dem Bodanrück leben, bekommen wir sie doch so gut wie nie zu Gesicht – so scheu sind sie. "Vor 30 Jahren ist ein Tier von Überlingen nach Dingelsdorf geschwommen", erinnert sich der Tierarzt. "Eine Begegnung ist also höchst selten." Wir sagen dennoch: Auf Wiedersehen, Gustav! Und bitte verirre dich nicht wieder ins Industriegebiet.

Hier das Video von Gustavs Freilassung, das uns Finn Preiß freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.



Die Gämse, vor der Rechtschreibreform Gemse und in der Jägersprache Gams oder Gamswild, bewohnt den gesamten Alpenraum. Nach Auswilderungen existieren zudem wieder kleine Populationen im Lausitzer Gebirge, im Schwarzwald, dem Naturpark Obere Donau, den Vogesen, dem Jura, auf der Fränkischen Alb – und auf dem Bodanrück.