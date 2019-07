Konstanz vor 2 Stunden

Alltag im Gericht: Massendelikt Fahrerflucht – wie aus einem kleinen Fehler ein großes Problem wird

Ach, der kleine Kratzer wird schon nicht bemerkt. War die Delle nicht sogar schon? So schlimm sieht es ja auch gar nicht aus. Alles Gedanken nach so manchem Parkrempler. Aber Vorsicht: Unfallfluchten sind keine Kavaliersdelikte. Wir zeigen Ihnen am Beispiel einer aktuellen Gerichtsverhandlung, wie Sie auf der rechtlich sicheren Seite sind.