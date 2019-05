Allensbach vor 2 Stunden

Allensbachs CDU muss einen Sitz hergeben

In Allensbach bleibt die CDU trotz Verlusten die klar stärkste Kraft. Dass sie einen Sitz verliert, könnte mit einer Premiere zusammenhängen: Die FDP tritt erstmals an und ergattert einen Sitz in den neuen Gemeinderat. Wir zeigen alle Mitglieder des neuen Allensbacher Gemeinderates.