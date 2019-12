Auch im Winter komme in Allensbach keine Langeweile auf. Die Bodanrücklandschaft lade zu langen Spaziergängen ein. Mit etwas Glück könne man auf dem Gnadensee Eislaufen; das sei ein kleines Volksfest mit Treffpunkt-Charakter. Dann lade die fünfte Jahreszeit mit einem bunten Narrentreiben ein. Ein Programmhöhepunkt 2020 sei der nur all‘ Schaltjohr amol stattfindende Fasnet-Johrmarkt in Freudental am 24.¦Februar. Zudem gebe es auch in der kälteren Jahreszeit ein recht vielfältiges Kulturangebot. „Wir starten mit besonderen Highlights in die Allensbacher Kultursaison 2020. Am 11.¦März findet die erste Allensbacher Vocal Night mit drei A-cappella-Ensembles statt und am 30.¦März wird die Jazz am See-Reihe mit Mr.¦Red Horn Nils Landgren und einem Doppelkonzert eröffnet.“ Das Mühlenwegmuseum, die literarische Dauerausstellung für den Maler, Mongoleireisenden und Bestsellerautor Fritz Mühlenweg sei ab 7.¦Januar wieder geöffnet. „Am 30.¦Januar wird als Begleitveranstaltung zur Verlagsgeschichte des Libelle-Verlags (im Hesse-Museum) der Verleger Ekkehard Faude durch das Mühlenwegmuseum führen.“ Außerdem könne man sich im Winter auch schon auf noch mehr tolle Kultur und Führungen freuen – und im Jahr 2020 ganz besonders auf die Eröffnung der neuen Seegartenbühne am 23.¦Mai.

Das sieht die Kultur- und Tourismus-Chefin Sabine Schürnbrand ganz ähnlich. „Allensbach ist zu jeder Jahreszeit lebens- und liebenswert. Nicht nur im Sommer, wenn die beliebten Seegartenkonzerte am See unter dem Motto Umsonst & draußen Gäste aus der ganzen Region nach Allensbach locken. Gerade in der jetzigen Jahreszeit, wenn alles etwas ruhiger und beschaulicher wird, die Licht- und Nebelstimmungen mystisch werden und einen ganz besonderen Reiz ausstrahlen, fühlen sich hier nicht nur Wasservögel beim Überwintern sichtlich wohl.“

Gleich daneben lade im Winter das Seh-Fenster der Allensbacher Kunstschaffenden im Seegarten-Restaurant ein. Und wenn der Blick auf den Gnadensee schweife mit seinen vielen Wasservögeln, die still auf der Wasseroberfläche sitzen, dann habe er das Gefühl, dass auch diese die Stille genießen. „Und wer genug von Stille und Kälte hat, kann in unseren Restaurants und Gaststätten sich aufwärmen und verwöhnen lassen. So gesehen geht’s uns im Großen und Ganzen schon gut hier – genießen wir es“, meint der Bürgermeister.

„Selbstverständlich muss aber auch das Schöne immer weiter gepflegt und ergänzt werden. Und so führt mein winterlicher Spaziergang im Dorf gern an der Baustelle der Seegartenbühne vorbei. Hier entsteht das Zuhause für unser kulturelles Leben im Sommer. Und ich freue mich schon heute auf die Konzerte und Darbietungen der Allensbacher Vereine und von Gästen, die wir einladen werden.“

Bürgermeister Stefan Friedrich nennt als ein Beispiel den Wochenmarkt auf dem Rathausplatz. Dass es diesen gibt, ist nicht selbstverständlich für einen kleinen Ort. Und selbst am letzten Wochenmarkt vor Weihnachten seien alle Stände da gewesen – trotz kaltem Wetter, betont Friedrich. Und Bürgerinnen und Bürger seien auch da, der Markt sei gut belebt. Friedrich meint: „Allensbach funktioniert das ganze Jahr Wir sind nicht nur im Sommer schön.“ Neben Weihnachtsmarkt und Christbaumloben gebe es eine Vielzahl von Veranstaltungen im Dorf – gerade auch in den Teilorten wie etwa privat organisierte Adventsfenster in Hegne und Kaltbrunn oder den Glühwein an den Adventssonntagen in Langenrain. „Wir sind ein sehr aktives Dort mit engagierten Menschen und deswegen wohnen viele auch gerne hier“, erklärt der Bürgermeister.

Die Weihnachtszeit wird nicht umsonst als eine Phase der Besinnlichkeit bezeichnet. Viele haben oft hektische und betriebsame Wochen und Monate hinter sich und sind froh, wenn sie für eine Weile zur Ruhe kommen. Wenn man dann noch in einem charmanten Dorf wie Allensbach leben darf, mit dem Bodensee vor der Haustüre und umgeben von der herrlichen Bodanrücklandschaft, dann hat auch der Winter seine besonderen Reize. In Allensbach kann man auch rund um Weihnachten eine schöne und genussreiche Zeit erleben.

Auch die Lokale-Agenda-Beauftragte Brigitte Bautze empfindet den Winter in Allensbach keineswegs als kalt und grau. Sie schätze es sehr, dass es dann in Allensbach ruhiger zugehe als im Sommer – und auch als im wuseligen Konstanz. „Bei langen Spaziergängen über meine Lieblingsberge Fohrenbühl, Walzenberg und Höhrenberg genieße ich die Ausblicke bis hinüber in den Hegau und bei Föhnlage auf die verschneiten Alpen.“ Sehr schön finde sie es gerade im Winter auch im Bündlisried. „Diese liegt jetzt recht verschlafen und ohne den regen Gänsebetrieb des Sommers da. Und Nebel- oder Frostspuren auf letzten Spinnweben und feinen Ästchen zeichnen skurrile Bilder.“ Und der Walderlebnispfad, den Bautze selbst mitgestaltet hat, biete sich auch im Winter für einen Besuch mit der ganzen Familie an. „Ich freue mich, dass der Walderlebnispfad nach der Zerstörung im Frühjahr nun wieder in Gang gesetzt wurde und auch das Baumtelefon nun wieder funktioniert.“

Tolle Ideen

Eine ganz tolle Idee und einen Spaziergang wert findet Bautze auch die Ausstellung der Kunstschaffenden im Seegarten. „Einfach mal hingehen, schauen, ein paar Leute treffen und über die Bilder plaudern“, schlägt Bautze vor. Und wenn es vielleicht im Laufe des Winters Eis auf dem Gnadensee geben sollte, wäre das natürlich ein besonderes Erlebnis.

Und Gässletouren

Wie schön und angenehm es sich im Dorf auch im Winter leben lässt, das wissen natürlich Ur-Allensbacher besonders gut. Schließlich ist ihnen seit der Geburt Allensbach lieb gewordene Heimat. So etwa Ludwig Egenhofer. Er ist nicht nur stellvertretender Bürgermeister und Narrenpräsident, sondern bringt seit Jahren auch als Ortsführer Einheimischen und Gästen Allensbach in verschiedenen Facetten näher. Für ihn steht fest: „Allensbach ist auch im Winter liebens-und lebenswert, auch wenn einem der Wind um die Nase pfeift.“ Die Attraktivität des Orts zeigt sich für ihn auch daran, dass mehr Leute als in den Jahren zuvor ihn auf seinen Marktführungen, Gässletouren und Streifzügen begleitet haben.

Der Berg ruft

Sein klassischer Gang durch die Geschichte von Allensbach ende immer auf dem Höhrenberg, am alten Wasserreservoir. Auch wenn es für manche beschwerlich ist, diesen Ausblickspunkt zu erklimmen: Es lohnt sich. Gerade jetzt in der etwas ruhigeren Zeit ist es ein besonderer Genuss“, so Egenhofer. Sein Blick geht zunächst zur historischen St.¦Nikolauskirche. „Und wenn man sich dann noch vorstellt, man würde diese Kirche mit samt dem Kirchturm mitten in den Gnadensee stellen, dann würde nur das, was über der Kirchenturm-Uhr ist, aus dem See ragen“, regt er die Fantasie der Betrachter an.

„Wenn wir dann den Blick ganz langsam über den Gandensee schweifen lassen, entdecken wir so vieles, was uns sicher auch emotional das ganze Jahr hindurch berührt.“ Und wenn er schließlich auf die vielfältige und eigenartige Dächerlandschaft im Ortskern von Allensbach schaue, dann stelle er sich gern vor, wie die Vorfahren vor 1000 Jahren und später hier an gewohnt haben sollen. Dann werde es ihm warm oder auch kalt ums Herz, so Egenhifer: „In welcher schönen Kulturlandschaft leben wir hier? Wir leben mitten drin im schönsten Fleckchen unserer Erde. Davon bin ich persönlich felsenfest überzeugt.“ Das zeige dieser empfehlenswerte Spaziergang zum schönsten Aussichtspunkt von Allensbach.