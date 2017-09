Allensbach Allensbach im Ausnahmezustand

Florian Schroeders Vorpremiere im Pfarrheim. Programm zwischen Politik-Kabarett und Comedy. Wortakrobat erzeugt Achterbahnfahrt der Gefühle

Kabarettist Florian Schroeder könnte Hauptdarsteller eines spannungsgeladenen Action-Thrillers sein. So zumindest wirkt er auf dem Plakat, welches sein neues Programm "Ausnahmezustand" ankündigt, das im ausverkauften Allensbacher Pfarrheims Vorpremiere feierte. Die Wahl, statt ins Kino ins Kabarett zu gehen, dürfte keiner der rund 280 Zuschauer bereut haben, denn Schroeder bot – im Gegensatz zu Actionfilmen – eine abwechslungsreiche Mischung aus inhaltsgeladenem, intellektuell hochwertigem Politikkabarett und amüsanter Entspannungs-Comedy, mit einem Hauch von Fernsehshow-Atmosphäre. Sein wortgewandter Parforce-Ritt durch den weltpolitischen Irrsinn, die gesellschaftlichen Wirrungen und bedenklich stimmende Zukunftsszenarien gereichte zu einer Achterbahn der Gefühle: Florian Schroeder brachte die Zuschauer mal lauthals zum Losprusten und einen Moment später blieb das Lachen im Halse stecken. Eben diese erzeugten Stimmungsschwankungen zeichnen gutes Kabarett aus.

"Ausnahmezustand in Allensbach, das hat doch komödiantisches Potenzial", witzelte Florian Schroder eingangs. Was der Abend bringt? "Gut gegen Böse – mit interaktivem Charakter. Alles ist möglich." Im Kabarett sei man sich einig: "Man steht auf der richtigen Seite. Wir sind die Guten", so Schroeder, der es verstand, ein nachdenklich stimmendes Fragezeichen hinter diese Aussage zu stellen. Selbstverständlich nicht ohne zunächst die bevorstehende Wahl gekonnt zu zerpflücken. "Wir sind auf der Seite der Schwachen, der Verlorenen, die gar nichts mehr zu erwarten haben", so Schroeder und folgerte: "Deswegen wählen wir die SPD."

Natürlich erinnerte er an das Kanzlerkandidaten-Duell, welches Merkel schön moderiert habe. Schulz "hat als Co-Moderator überhaupt nicht gestört. Und wie sie ihre vier Gäste vorgeführt haben. Toll!", wertete Schroeder.

Über den "geopolitischen Legastheniker", der "sich Null für Politik interessiert", sprach Florian Schroeder ebenfalls. Donald Trump handle intuitiv "und das macht ihn so gefährlich". Trotz ausgeschlagener Handschläge habe Merkel das Zusammentreffen mit Trump gut gemeistert. "Sie waren eine Viertelstunde zusammen und er hat Deutschland nicht den Krieg erklärt."

Gleichwohl hielt er dem sogenannten mündigen Bürger, der sich freiwillig dank moderner Techniken (Smart-TV, Gesundheits-Apps) überwachen lässt, gekonnt den Spiegel vor. Dazu Vorratsdatenspeicherung der Regierung, die just noch den Staatstrojaner beschlossen hat, und der "smarten Demokratie der Zukunft" stehe nichts mehr im Wege. Ein beklemmender Gedanke, den Schroeder auszusprechen versteht. Um den Ausnahmezustand auszurufen, mussten früher Notstandsgesetze beschlossen werden. "Heute gibt man vor, die Sicherheit erhöhen zu wollen, um Schritt für Schritt der Freiheit zu berauben."

Unverblümtes, nichts beschönigendes, wortfeiles Politik-Kabarett bot Florian Schroeder, der – um die Zuschauer nicht desillusioniert zurückzulassen – das Genre Comedy einflocht. Seine literaturwissenschaftliche Interpretation bekannter Liedtexte von Helene Fischer, Andreas Gabalier und Co. in Bezug auf die zwischenmenschlichen Beziehungen der Geschlechter war urkomisch. Ebenso seine brillante Markus-Lanz-Show-Persiflage, in dessen Rahmen er bekannte Persönlichkeiten perfekt parodierte. Das Lachen entkrampfte. Die inhaltsreichen politischen und gesellschaftspolitischen Aussagen klangen dennoch nach.

Dankbarkeit

Florian Schroeder kommt gerne nach Allensbach. "Konstanz, Friedrichshafen, Lindau – ich fahre immer nur nach Allensbach", sagte der Kabarettist im ausverkauften Pfarrheim. Der Grund: Sabine Schürnbrand vom Kulturbüro habe ihn gebucht, als er selbst noch nicht gewusst habe, was er könne. Im Ernst meinte er am Schluss der Vorstellung: "Früh bekam ich in Allensbach die Chance, auftreten zu dürfen." Sabine Schürnbrand gibt seit jeher jungen Künstlern eine Auftrittsmöglichkeit und hat sich dabei als Talent-Scout erwiesen. Wer berühmt wird, kommt aus Dankbarkeit gerne zurück an den Gnadensee – so wie Florian Schroeder. (as)