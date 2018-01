Allensbach Allensbach: Streit zwischen Ehepaar eskaliert

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 37-jährigen Mann, der am späten Sonntagabend seine Ehefrau geschlagen hat. Vorangegangen war ein Streit.

Der Tatverdächtige, der unter Alkoholeinfluss zunehmend aggressiver wurde, schlug der Frau zunächst mit der flachen Hand in das Gesicht, packte sie dann an den Armen und zog sie an den Haaren. Nachdem er sie auf den Boden gestoßen hatte, trat er mit den Füßen nach ihr, berichtet die Polizei in einer Pressenotiz. Die Frau konnte aus der Wohnung flüchten und über einen Passanten die Polizei verständigen.