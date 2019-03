Viele Stunden dauert die Vorbereitung auf diesen einen Moment. Blut und Wasser wurden geschwitzt, Kochschürzen versaut und Messer verschlissen.

Dann geht plötzlich alles ganz schnell: Die Türen zum großen Saal im Konzil öffnen sich, Männer in Anzügen, Frauen in Abendkleidern stürmen herein – und plündern das Buffet.

Video: Lukas Ondreka

Austern, Fisch und Fleisch, asiatische Häppchen verschwinden entweder direkt in den Mündern oder werden auf Tellern geparkt. Der Bodensee Kochverein hat zum Köcheball geladen, mehr als 500 Besucher sind gekommen.

Alle zwei Jahre trifft sich die Branche aus der Region in Konstanz, um sich zu präsentieren. Im vergangenen Jahr ist der Verein 70 Jahre alt geworden – auch das wird gefeiert, hier im Konzil.

Bild: Lukas Ondreka

Das diesjährige Motto lautet "Kulinarische Filmfestspiele". Die Kochstände am riesigen Buffet sind bekannten Filmen gewidmet: Titanic, Fluch der Karibik, Herr der Ringe.

Im Foyer lassen sich die Gäste auf rotem Teppich vor einem goldenen Imperia-Aufsteller fotografieren, die Oscars grüßen.

Bild: Lukas Ondreka

Das Buffet ist aufwendig gestaltet. Das Essen wird mit Liebe zum Detail präsentiert. Damit der Abend gelingt, arbeiten viele Köche ehrenamtlich mit. Wir haben vier von ihnen begleitet.

Die Hobbyköchin

Bild: Lukas Ondreka

Antonia Hellwig ist gerade erst zwölf Jahre alt, trotzdem trägt sie wie die Profis zum Gelingen des Abends bei.

“Miniköche” prangt in bunten Lettern auf Mütze und Kochjacke. Sie ist mit der gleichnamigen Kindergruppe hier, die hilft, wo Hilfe gebraucht wird.

Bild: Lukas Ondreka

“Es es ist richtig cool, dass wir hier dabei sein und alles kennenlernen dürfen”, sagt Antonia Hellwig sichtlich stolz.

Jetzt muss sie aber los, die ersten Gäste sind eingetroffen und wollen umsorgt werden. Sie eilt in die Küche, mit einem Tablett und kleinen Suppengläschen kommt sie zurück.

Video: Lukas Ondreka

Die Miniköche in Konstanz kommen finden sich für zwei Jahre in einem Jahrgang von mehr als 20 Kindern zusammen. Neben Konstanz hat die Organisation Gruppen in ganz Deutschland und im Ausland.

Einmal im Monat lernen Antonia Hellwig und die Jugendlichen von Spitzenköchen in der Region. Auf dem Lehrplan stehen gesunde Ernährung, Umweltbewusstsein und natürlich die gute Küche.

“Vor Fisch habe ich mich erst geekelt”, sagt Antonia Hellwig. Aber durch die Miniköche habe sie auch diese Produkte schätzen gelernt.

Bild: Lukas Ondreka

Mitte des Jahres wird die Hobbyköchin ihre Abschlussprüfung ablegen. Ob sie sich vorstellen kann, den Spitzenköchen nachzueifern, eine richtige Köchin zu werden? Das wisse sie noch nicht, sagt sie.

“Man merkt schon, auch hier, dass das ein sehr stressiger und anstrengender Beruf ist”, sagt Antonia Hellwig. “Ich weiß noch nicht, ob ich das möchte.”

Kaum hat sie das gesagt, eilt sie zurück in die Küche, ein neues Tablett mit Häppchen holen. Die Gäste warten schon.

Der Spitzenkoch

Bild: Lukas Ondreka

Matthias Kienzle ist einer, der sich für den Beruf entschieden hat und für die gute Küche lebt. Der Spitzenkoch geht auf die 50 zu und hat weit mehr als die Hälfte seines Lebens in verschiedenen Küchen verbracht.

Aktuell arbeitet er als Küchenchef im Kurbetrieb der Stadt Radolfzell auf der Mettnau. Für den Profi ist der Köcheball im Konzil eine willkommene Abwechslung.

Er zeigt auf eine Figur von etwa einem halben Meter Größe auf der Anrichte seines Buffetstandes. Eine hässliche Gestalt umklammert einen Stein, alles geformt aus einer gelblichen Masse. Es ist Gollum, die tragische Figur aus Herr der Ringe.

Bild: Lukas Ondreka

Die Fantasy-Reihe sei das filmische Motto, deshalb die Kreatur aus Butter. Butter? “Ja, die Menge Butter, die da verarbeitet wurde, die reicht in unseren Kurbetrieb für sechs Monate”, sagt Matthias Kienzle und lacht. Im Alltag koche er so, dass die Gäste abspecken.

Am heutigen Abend ist das anders. Und so gibt es reichlich Deftiges, Fleisch und Fisch angebraten, und verpackt in Bagels – runde Brötchen mit einem Loch in der Mitte. Herr der Ringe halt.

Video: Lukas Ondreka

Matthias Kienzle ist Mitglied im Vorstand des Bodensee Kochvereins und er ist als Jugendwart zuständig für die Weiterbildung von Nachwuchsköchen.

Neben der Tatsache, dass sich die Branche beim Köcheball präsentiere, sei vor allem die Vernetzung wichtig: Freunde und Kollegen zu treffen, Erfahrungen und Wissen auszutauschen.

Die Nachwuchsköchin

Bild: Lukas Ondreka

Spitzenköche kennenlernen und von Spitzenköchen lernen, das verspricht sich Martha Kaidl vom Köcheball.

Die 25-Jährige hat vor einem Jahr in der Konzil-Gaststätte ihre Kochausbildung abgeschlossen. Es ist bereits ihr dritter Köcheball. "Den ersten im Praktikum, den zweiten in der Ausbildung und jetzt als gelernte Köchin", sagt Kaidl.

Gerade richtet sie das Fischbuffet an. Später, wenn die Gäste sich am Buffet drängen, brät sie frischen Saibling, Dorade und Oktopus.

Video: Lukas Ondreka

Die junge Köchin lebt in Kreuzlingen und arbeitet in Konstanz. Sie liebe Konstanz, aber zum Einkaufen komme sie nicht so häufig rüber wie andere. Das sei ihr einfach zu stressig, sagt Martha Kaindl.

Karriere als Köchin wolle sie in der Schweiz machen. "Ich möchte mit im Bereich Pâtissier fortbilden", sagt Martha Kaindl. Und die Schweiz sei nun einmal bekannt für ihre guten Feinbäcker.

Der Haudegen

Bild: Lukas Ondreka

Einer, von dem Martha Kaidl lernen kann, steht an diesem Abend mit ihr auf dem Parkett: der preisgekrönte Pâtissier Johannes Hösli. Der Schweizer nennt sich auch gerne Zuckerbäcker. "Der alte Begriff", sagt Johannes Hösli und lächelt.

Eigentlich ist der Haudegen aus der Schweiz schon im Ruhestand. Aber der 76-Jährige hilft trotzdem beim Köcheball. Ein paar Stunden bevor die Gäste das Buffet plündern, steht er in der Küche und belegt Baguettescheiben mit Schinken und Salat.

“Ich habe so viele Diplome und Medaillen. Aber das liegt alles in einer Schachtel auf dem Estrich”, sagt Johannes Hösli. Am Abend dann verziert der Zuckerbäcker das Dessert.

Video: Lukas Ondreka

Weshalb tut er sich das mit Ende 70 noch an, die Anfahrt, den Stress? Johannes Hösli lacht nur und sagt in breitem Schweizerdeutsch: “Die Freundschaften. Freundschaften pflegen.”

Damit ist alles gesagt, fast. Er wolle auch immer noch dazulernen und den jungen Köchen ein Vorbild sein, ergänzt Johannes Hösli. In der Schweiz organisiere er regelmäßig Fortbildungen für den Nachwuchs.

Bild: Lukas Ondreka

Dass es Vereine wie den Bodensee Kochverein gebe, dass sei schon ein Vorteil für die Nachwuchsköche, sagt Johannes Hösli. In seiner Ausbildung habe er noch Lehrgeld zahlen müssen und Fortbildungen habe es nicht gegeben.

“Als Koch steht einem heute die Welt offen. Aber man muss sich anstrengen”, sagt Hösli. Der Druck sei größer, vor allem, weil die Gäste mit immer größeren Erwartungen kämen.

Die Häppchen sind verteilt, das Buffet gerichtet, alle Reden gehalten. Es kann losgehen.