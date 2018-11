Die Zunahme der Einbrüche gegen Ende des Jahres ist so sicher wie das Weihnachtsfest. "Alle Jahre wieder", sagt Polizeisprecher Bernd Schmidt auf SÜDKURIER-Nachfrage. "Wir registrieren einen Anstieg seit Einführung der Winterzeit. Nicht nur in Konstanz, auch in Weingarten gab es am vergangenen Wochenende sechs Einbrüche. Das scheint offenbar etwas mit der dunklen Jahreszeit zu tun zu haben."

Wie die Konstanzer Polizei zuvor bekannt gegeben hatte, wurde am vergangenen Wochenende in der Mozartstraße eingebrochen. Der oder die Täter stiegen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend über ein aufgehebeltes Fenster in das Wohngebäude. Anschließend durchwühlten sie die Wohnung nach möglichem Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, war am Montagabend nicht bekannt.

In der Seestraße, der Mozartstraße und im Alpsteinweg wurde eingebrochen. | Bild: Mück, Julia

Auch bei einem Einbruch in Büroräume in der Seestraße ist noch nicht abschließend geklärt, ob Diebesgut erbeutet wurde. Auch hier wurde zuvor eine Balkontür aufgehebelt und anschließend nach Wertsachen gesucht. Diese Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagmittag.

Bereits vergangene Woche wurde auch in ein Wohnhaus im Alpsteinweg – nahe der Therme – eingebrochen. Dort hebelten Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen ein Fenster auf und erbeuteten eine Taschenuhr, ein Ring sowie Münzen in unbekanntem Wert.

Service und Tipps der Konstanzer Polizei

Da die Täter durch das Aufhebeln von Fenstern oder der Balkontür in die Gebäude eingestiegen sind, sind laut Polizei spezielle Tür- und Fensterbeschläge ein gutes Mittel gegen diese Art des Einbruchs.

Die Polizei Konstanz berät alle Konstanzer kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Termine für diesen Service können unter der Nummer 07531/995-1044 vereinbart werden.

Weitere Tipps gegen Einbrecher

Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren sollten, wechseln Sie den Schließzylinder aus. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit. Kennzeichnen Sie Ihre Wertsachen individuell und dauerhaft. Fotografieren Sie Ihre Wertgegenstände. Erfassen Sie die wichtigsten Daten der Gegenstände in einer Wertgegenstandsliste und bewahren Sie die Liste sicher auf.

