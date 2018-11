Dies ist eine Geschichte über den Konstanzer Stadtteil Egg. Hier, im Schatten der Universität und mit Blick auf die Mainau, ist eine ganz besondere Dorfgemeinschaft zu spüren. Wer hier wohnt, nennt sich Egger. Eher selten Konstanzer. Die Egger sind stolze Menschen. Ob Zugereiste oder Alteingesessene, verstehen sich als eine gesellschaftliche Einheit, die anpackt, wo sie anpacken muss.

"Hilf dir selbst, sonst hilft dir niemand", sagt Stefan Weißhaar, ein Egger durch und durch. Im Sommer pflegen die Menschen die Blumenbeete an der kleinen Kapelle, im Winter wird die Schneeschippe ausgepackt – und jetzt, zu Beginn der Vorweihnachtszeit, haben die Egger wieder ihren eigenen Weihnachtsbaum aufgestellt.

Tobias Payer macht die letzten kleinen Korrekturen, dann steht der Egger Christbaum. Hier trifft sich die Dorfgemeinschaft am 24. Dezember, um 14.30 Uhr. | Bild: Schuler, Andreas

"Nachdem der Gemeinderat 2007 entschieden hat, unseren Baum nicht mehr zu übernehmen, mussten wir ja aktiv werden", erzählt Frieda Meier lächelnd. „Jedes Jahr stellen wir den Baum in Eigenregie auf. Nur die Lichter udn der Strom kommen von der Stadt.“ Am vergangenen Samstag war es so weit: Um Punkt 10 Uhr stand die prächtige Tanne auf der kleinen Grünfläche rund 20 Meter neben der Kapelle.

„Ein Christbaum gehört einfach ins Dorf“, sagt Frieda Meier, die für alle Beteiligten Kaffee, Berliner und Fleischkäsweckle mitgebracht hat. „Wer ordentlich schafft, muss auch ordentlich vespern.“ An Heiligabend treffen sich zahlreiche Bürger am späten Nachmittag zwischen Kapelle und Baum, es gibt Plätzchen und Glühwein, der Musikverein spielt. "Die Stimmung ist dann sehr feierlich", erzählt Frieda Meier, deren Mann Helmut bis zu seinem Tod 2010 federführend die Christbaumaktion steuerte.

Egger Bürger mit Sinn für Weihnachten: Frieda Meier (von rechts), Tobas Payer, Stefan Maier und Stefan Weißhaar. | Bild: Hanser, Oliver

Schon vier Tage vor dem Aufstellen haben sich die Egger auf dem Platz vor der Kapelle getroffen. So wie jedes Jahr, wenn es um die vorweihnachtlichen Freuden geht. Da wird besprochen, wer um wie viel Uhr zu erscheinen hat. „Da überlassen wir nichts dem Zufall“, erzählt Stefan Maier. "Auf jeden ist Verlass." Der Baum kam in diesem jahr übrigens von einem Freund aus Wollmatingen.

Auch in Dettingen ist eine Bürgerinitiative aktiv

Auch in Dettingen organisiert eine Bürgerinitiative diesen Weihnachtsbrauch. Der Baum im Pfarrgarten wurde allerdings schon vor Jahren gepflanzt. Am Mittwoch, den 28. November werden die Lichter angebracht. "Wir schreiben alle zwei Jahren Dettinger Geschäftsleute an und bitten um eine Spende", erzählt Alex Rommel. "Rund ein Drittel macht mit, leider werden es immer weniger." Rund 2000 Euro benötigt die Initiative alle zwei Jahre für die vorweihnachtliche Leuchtmittel in Dettingen. Einst fand sogar eine kleine Feier zu Ehren des entzündeten Baumes statt, "doch heute geschieht das eher nebenher".

Christbäume in Konstanz Andreas Hoffmann von der Grünpflege der Technischen Betriebe Konstanz ist für das Aufstellen von neun Bäumen zuständig: im Rathaus-Innenhof, am Obermarkt, an der Klinik, am Hauptfriedhof, in Wollmatingen, in Allmannsdorf, in Litzelstetten, in Dingelsdorf sowie in Dettingen/Wallhausen. "Die Bäume kommen aus dem lokalen Wald und werden über das Forstamt bezogen", erzählt er. "Sie werden ab dem 26. November aufgestellt und im Anschluss beleuchtet." Die großen Christbäume vor dem Münster sowie vor dem Lago werden von Geschäftsleuten und Privatinitiativen aufgestellt und beleuchtet.

