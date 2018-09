28. September, Bodanrückhalle

Ort: Bodanrückhalle Allensbach, Schulstr. 12

Zeit: 19.30 Uhr

Kontakt: abendbasar-allensbach@gmx.de

Verkauft werden nur saubere, gut erhaltene Herbst- und Winterbekleidung in den Grössen 50 bis 176, Spielzeug, Schuhe, Babyzubehör, Autositze, Kinderwagen etc. und Umstandsmode. Der Veranstalter bekommt lediglich 10 Euro pro reservierten Tisch und 2 Euro für einen mitgebrachten Kleiderständer.

Infos für Besucher: Türöffnung ist um 19.30 Uhr. Eintritt frei.

29. September, Urisberg

Ort: Kindertagesstätte Urisberg, Benedikt-Bauer-Str. 6

Zeit: 11 bis 13 Uhr, Einlass für Schwangere mit Mutterpass ab 10.30 Uhr

Kontakt: basar-urisberg@gmx.de

Verkauft wird beim Herbstbasar der Kindertagesstätte Urisberg gut erhaltene, saisonale Kinder- und Babybekleidung bis Gr. 146 sowie Schuhe, Bücher, Spielsachen, Babyausstattung und Schwangerschaftskleidung. 20 Prozent des Verkaufserlöses kommt der Kindertagesstätte Urisberg zugute.

Infos rund um den Basar: www.urisberg-basar.de

29. September, Stephanshaus

Ort: Stephanshaus, St. Stephansplatz 39a

Zeit: 14 bis 16 Uhr

Kontakt: eltern.stephanskindergarten@mail.de

Für den Basar des Kindergartens St. Stephan werden Tische unter der obigen Mailadresse vergeben. Die Gebühr beträgt 10 Euro plus eine Kuchenspende, der Erlös geht an den Kindergarten St. Stephan. Verkauft wird alles rund ums Kind: Bekleidung, Spielzeug, Babyausstattung, Schuhe uvm. Am Basartag findet ein Kaffee- und Kuchenverkauf statt.

30. September, Allmannsdorf

Ort:Turnhalle der Allmannsdorfer Grundschule, Mainaustraße 147

Zeit: 11 bis 13 Uhr (Eintritt für Schwangere ab 10.30 Uhr)

Kontakt: (07531) 31176

Beim Herbstbasar des Kindergartens St. Georg wird Herbst- und Winterbekleidung in den Größen 50 bis 176, Babyausstattung, Schuhe, Spielzeug, Fahrzeuge, Bücher und vieles mehr zum Verkauf angeboten. Es gibt einen Kuchenverkauf und für die Kinder wird Kinderschminken angeboten. Parkplätze sind vorhanden.

30. September, Paradies

Ort: Adventgemeinde Konstanz, Schottenstraße 63, Paradies, im Rahmen des „Tags der offenen Tür“

Zeit: 11 bis 15 Uhr

Kontakt: info@adventgemeindekonstanz.de

Kinderbasar mit Selbstverkauf, Teilnahme kostenfrei, gerne gegen Spende, die der Hilfsorganisation ADRA (www.adra.de) zugutekommt. Bei schönem Wetter können Kinder auf Decken im Garten ihre Spielsachen verkaufen. Infos und Anmeldung bis 28.9. an: info@adventgemeinde-konstanz.de bzw. (07533) 803324.

30. September, Reichenau Waldsiedlung

Ort: Pfaffenmooshalle/Waldsiedlung, Alte Weberei 1

Zeit: 13 bis 15 Uhr

Kontakt: basar-waldsiedlung@gmx.de

Die Kindertagesstätte „Haus der Strolche“ veranstaltet einen Basar für Herbst- und Winterkleidung, Spielsachen, Ski und Schlittschuhe usw. Tischvergabe unter obiger Mail-Adresse. Tischgebühr: 10 Euro und eine Torte oder einen Kuchen. Der Erlös geht an das Haus der Strolche. Parkplätze stehen bei Möbel Braun zur Verfügung.

5. Oktober, Paradies

Ort: Albertus-Magnus-Haus (AMH) direkt gegenüber der Villa Kunterbunt, Rheingutstraße

Zeit: 19 bis 20.30 Uhr, Einlass für Schwangere ab 18 Uhr

Kontakt: (07531) 15646

Beim Basar des Kindergartens Villa Kunterbunt wird saubere Herbst- und Winterbekleidung in den Größen 50 bis 176, Schwangerschaftskleidung, Spielsachen, Bücher etc. angeboten. Bitte keine Bodies, Unterhosen, Socken, Stofftiere. 20 Prozent des Erlöses gehen an die Villa Kunterbunt. Warenbeschriftung: Nummern in Rot, Preis und Größe in Schwarz.

7. Oktober, Dingelsdorf

Ort: Thingolthalle Dingelsdorf

Zeit: 11 bis 13 Uhr

Kontakt: www.dingelsdorferbasar.jimdo.com

Beim Basar vom Kinderhaus und der Grundschule Dingelsdorf wird unter dem Motto „Alles vom Baby bis zum Teeny“ folgendes angeboten: Bekleidung, Fasnacht, Babyausstattung, Kinderwagen, Kinderfahrzeuge, Spielsachen, Bücher, Multimedia. 20 Prozent des Erlöses sind für das Kinderhaus, die Grundschule Dingelsdorf sowie Dingelsdorf Leben bestimmt. Für Kaffee, Kuchen, Waffeln und Grillwurst ist gesorgt.

12. Oktober, Reichenau

Ort: Walahfried-Strabo-Schule, Schulstraße 10

Zeit: 20 bis 22 Uhr, Einlass für Schwangere 19.50 Uhr

Kontakt: Kleiderbasar-Reichenau@t-online.de

Beim Abendbasar auf der Insel Reichenau ist die Nummernanfrage für Verkäufer per Email vom 24. bis 30. September per E-Mail möglich. Verkauf von gut erhaltener Baby- und Kinderbekleidung (Herbst/Winter bis Gr. 164), Spielsachen, Büchern, Sportartikeln, Fahrrädern, Autound Kindersitzen, Kinderwagen, Babyausstattung und Umstandsmode.

19. Oktober, Kinderhaus Edith Stein

Ort: Kinderhaus Edith Stein, Gustav-Schwab-Str. 10b

Zeit: 19.30 bis 21 Uhr, Einlass für Schwangere ab 19 Uhr

Kontakt: edithbasar@gmail.com

Beim Herbstbasar des Kinderhauses Edith Stein gibt es Tischverkauf von schöner Kinderbekleidung/Schuhen für die Herbst-/Wintersaison und gut erhaltenem Spielzeug/Büchern. Die Tischgebühr beträgt 10 Euro, Kleiderstange 3 Euro (falls benötigt, bitte selber mitbringen). Anmeldung vom 3.10. bis 10.10. an edithbasar@gmail.com

20. Oktober, Stadelhofen

Ort: Kinderhaus Hl. Dreifaltigkeit, Stadelhofgasse 7

Zeit: 16 bis 18.30 Uhr

Kontakt: basar.kinderhaus3f@gmx.de

Beim Familienbasar mit Kinderspielecke werden Baby- und Kinderkleidung in den Größen 50/56 bis 140 (max. 60 Teile pro Nummer), Babyausstattung, Spielsachen, Bücher, Fahrzeuge, Kindersitze, Kinderwagen uvm. verkauft. Nummernvergabe und Infos bis spätestens 10.10. an: basar.kinderhaus3f@gmx.de. 20 Prozent des Verkaufserlöses kommen dem Kinderhaus zugute.

20. Oktober, Haidelmoos

Ort: Grundschule Haidelmoos, Sonnentauweg 39

Zeit: 11 bis 13 Uhr

Kontakt: basar-haidelmoos@web.de

Beim Haidelmoos Grundschul- und Jugend-Basar ist Nummernvergabe am 10.10.18 nur per Mail (begrenztes Kontingent). Abgeben kann man Herbst-/ Winterbekleidung von Gr. 116 bis S/M, Spiele, Bücher, Fahrräder, Roller, Schlitten, Ski u.v.m.; alles ab Grundschulalter. Es gibt Kaffee, Kuchen und Waffeln. 20 Prozent des Erlöses gehen an Schule und Förderverein. Parkplätze vorhanden.

21. Oktober, Petershausen

Ort: Treffpunkt Petershausen, Georg-Elser-Platz 1

Zeit: 15 bis 16.30 Uhr, Einlass für Schwangere ab 14.45 Uhr

Kontakt: zwillingsbasar@live.de

Für den Herbstbasar vom Zwillingstreff Konstanz ist Tischvergabe für Selbstverkauf ab 11.10.2018 über E-Mail. Selbstverkauf von Kinderbekleidung, Spielzeug, Kinderwagen, Kindersitze, Babysachen etc.. Verkauf von Kuchen und Getränken. Auch Nicht-Zwillingseltern sind eingeladen. Der Erlös aus Tischmiete und Speisenverkauf geht an den Förderverein Kinderklinik Konstanz e.V..

10. November, Paradies

Ort: Wallgutschule, Wallgutstraße 14

Zeit: 10 bis 12 Uhr

Kontakt: info@foerdervereinwallgutschule.de

Der Förderverein der Wallgutschule organisiert wieder den jährlich stattfindenden Flohmarkt. Die Kinder der Wallgutschule verkaufen im Schulhaus Kleidung, Spielsachen, Wintersportgeräte, Fasnachtsartikel, Bücher, CDs und vieles mehr. Im Café wird Kaffee und Kuchen angeboten (auch zum Mitnehmen).

10. November, Altstadt

Ort: Domschule (linker Seiteneingang vom Münster)

Zeit: 10 bis 12 Uhr

Kontakt: (07531) 22755

Beim Tisch-Basar des Münsterkindergartens Konstanz werden Baby- und Kinderbekleidung sowie Spielzeug und Bücher verkauft. Für Kaffee, Kuchen und Snacks ist gesorgt.

24. November, Wollmatingen

Ort: Gemeindezentrum St. Martin, Litzelstetter Str. 12, Konstanz-Wollmatingen

Zeit: 13.30 bis 15.30 Uhr (Schwangere ab 13 Uhr)

Kontakt: basar-st.martin@gmx.de

Für den Basar des Kindergartens St. Martin erfolgt die Nummernvergabe am 15.11. ab 6 Uhr per E-Mail. Angeboten werden Baby-und Kinderbekleidung bis Gr. 152, Schuhe, Spielsachen, Bücher, Kinderfahrzeuge, Kindersitze, Kinderwagen, Umstandsmode. 20% des Erlöses gehen an den Kindergarten.

25. November, Kinderhaus Edith Stein

Ort: Kinderhaus Edith Stein, Gustav-Schwab-Str. 10b

Zeit: 11 bis 15 Uhr

Kontakt: spielzeugflohmarkt@gmx.net

Beim Spielzeugflohmarkt verkaufen Kinder auf Picknickdecken ihre gut erhaltenen Spielsachen und Bücher. Bewirtung wird vom Förderverein angeboten. Anmeldung vom 12. bis 16.11. per E-Mail an: spielzeugflohmarkt@gmx.net

