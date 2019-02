Aldi würde gern ein Geschäft machen, von dem alle Seiten profitieren könnten. Das sagt Daniel Burkhard, Leiter der Filialentwicklung bei Aldi Süd. Den 22 Jahre alten Supermarkt an der Oberlohnstraße in Konstanz nennt er "renovierungsbedürftig". Gemessen an den 50.000 Kunden im Monat müsste er viel breitere Verkehrswege haben."Wir wären bereit, kreativ zu sein und Geld in die Hand zu nehmen", sagt Burkhard. Im Donaueschinger Stadtteil Aasen hat Aldi ein ähnliches Projekt realisiert. Bis zu 30 neue Wohnungen im bezahlbaren Bereich könnten in Konstanz entstehen, je nachdem wie hoch ein Neubau genehmigt würde.

Wo ist der Haken?

Die Filiale liegt im Gewerbegebiet, das Wohnbebauung ausschließt. Und das soll nach aktuellen Konzepten für die Entwicklung des Einzelhandels und des Gewerbes auch so bleiben.



"Die Pläne von Aldi entsprechen nicht den vom Gemeinderat beschlossenen Zielen der Stadtentwicklung an dieser Stelle", schreibt Stadtsprecher Walter Rügert auf Anfrage. Als innovativ würde es die Stadt betrachten, wenn Aldi zur Sicherung des Standorts an der Oberlohnstraße auf den großen Parkplatz verzichten würde und für die Autos der Kunden Parkdecks baue. Andere Supermärkte in der Stadt, wie an der Reichenaustraße, hätten das vorgemacht. Auf dem Dach des dortigen Edeka allerdings wohnen auch zahlreiche Menschen.



Die Wohnnutzung am Standort am Oberlohn sei ausgeschlossen, auch um Konflikten mit umliegenden Gewerbebetrieben vorzubeugen, so die Stadt. Ein Wohnen auf Zeit gibt es dagegen in der unmittelbaren Nachbarschaft von Aldi: Dort steht ein Hotel.