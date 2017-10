Aktion bei Nacht und Nebel: Imperia erscheint in schwarzem Gewand

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag die Imperia verhüllt. Die Statue am Eingang zum Konstanzer Hafen war vollständig mit einem schwarzen Tuch bedeckt.

Auch das Gesicht der Statue war verdeckt. Der gesamte Anblick erinnerte an eine Burka, wie sie in manchen islamischen Ländern getragen wird. Unter der Figur selbst war ein Transparent angebracht. Es zeigte die Abbildung eines Säbels oder Schwertes, verbunden mit dem Satz "Aus meinem Schoß gedeih / Europas neue Tyrannei".

Die Hintergründe sind noch unklar. Es wird spekuliert, dass die Aktion Propagandazwecken diente. Gegen 9.30 Uhr kamen Polizisten an den Hafen. Eine Augenzeugin berichtete, gegen 7.40 Uhr habe sie Personen an der Statue gesehen, und vom gegenüberliegenden Ufer am Stadtgarten aus sei mit einem Stativ fotografiert worden. Wegen des Nebels und der frühen Tageszeit hatten jedoch viele Passanten das Transparent nicht bemerkt.

Das Transparent wurde von der Feuerwehr entfernt, Polizeibeamte nahmen es daraufhin mit. Die Verhüllung der Imperia selbst wurde zunächst belassen. Die Feuerwehr wollte das weitere Vorgehen mit dem Künstler Peter Lenk abstimmen. Die Imperia wurde von dem Bildhauer aus Bodman-Ludwigshafen entworfen und 1993 aufgestellt.

Von der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH als Eigentümerin der Imperia wurde zunächst keine Stellungnahme abgegeben.