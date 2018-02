Konstanz Aggressiver Radler prügelt auf Fußgänger ein

Erst prallt ein Radfahrer gegen einen Fußgänger, dann schlägt er einfach zu. Weil ein Passant ihn auf sein Verhalten ansprach. Von dem Angreifer fehlt noch jede Spur.

Ein aggressiver Radfahrer hat plötzlich zugeschlagen: Beim Abbiegen von der Fahrradbrücke nach links auf den Fußweg in Richtung Herosé-Park ist am Donnerstagabend gegen 22 Uhr ein etwa 30-jähriger Radfahrer gegen einen dort laufenden 53-jährigen Fußgänger geprallt. Der Älteres stürzte zu Boden. Nachdem er den Radfahrer auf sein Verhalten und die fehlende Beleuchtung angesprochen hatte, drehte der Radfahrer um und schlug dem Fußgänger, der ankündigte, die Polizei zu verständigen, dessen Handy aus der Hand. Anschließend ging er laut Pressenotiz der Polizei auf den 53-Jährigen los, versetzte ihm teilweise mit einer Tasche Schläge in das Gesicht und trat auf das auf dem Boden liegende Handy. Um Hilfe rufend flüchtete der Fußgänger, worauf der aggressive Radfahrer und ein Begleiter das Weite suchten. Der 53-Jährige erlitt Prellungen, Schürf- und Platzwunden. Außerdem seien am Handy und an weiteren Gegenständen ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden, erklärte die Polizei. Der Radfahrer sei etwa 30 Jahre alt gewesen, habe Vollbart getragen, eine breite Nase und buschige Augenbrauen. Er sei von kräftiger Statur, 1,80 bis 1,85 Meter groß, gekleidet in einem dunklen und gefütterten Anorak und eine dicke Wollmütze. Er habe Deutsch mit Akzent gesprochen. Der Mann habe, so die Polizei ein schwarzes Mountainbike mit heller Gabel gefahren. Sein Begleiter habe eine dunkle Mütze und ein Halstuch vor dem Mund getragen, er sei schlank und etwa 1,75 Meter groß. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefonnummer (07531) 995-0 zu melden.