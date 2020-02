Konstanz vor 2 Stunden

Achtung Pendler und Anwohner: Die Straße zwischen Konstanz und Dettingen ist bis heute Nachmittag gesperrt

Sturm Sabine hat erneut zugeschlagen: Polizei muss die L220 in beide Richtungen wegen umgeknickter Bäume für den Straßenverkehr sperren. Experten warnen davor, in nächster Zeit in den Wald zu gehen.