Dass nachts oder in den frühen Morgenstunden Streifenwagen der Polizei im Konstanzer Industriegebiet ihre Runden drehen, ist an und für sich nicht außergewöhnlich. Wenn die Autos allerdings weiß-rot lackiert sind und nicht blau-gelb und aus der Schweiz kommen, dann fällt das doch auf.

In der Nacht auf Montag waren wohl wieder Ordnungshüter aus dem Nachbarland in der Reichenaustraße unterwegs. Daraufhin meldete sich ein Leser mit folgenden Fragen an den SÜDKURIER: Wie ist das geregelt? Darf die Schweizer Polizei einfach so auf deutschen Boden fahren? Kommt das in Konstanz öfters vor?

Es könne durchaus vorkommen, dass Schweizer Polizisten zu ihren Kollegen nach Konstanz aufs Revier kämen, um Absprachen zu tätigen, erklärt Oliver Weißflog von der Pressestelle der Konstanzer Polizei. Das sei selbst in der Nacht nicht ungewöhnlich. „Im Gegenteil“, sagt Weißflog, „das kann durchaus zu einer Zeit sein, in der aus polizeilicher Sicht weniger los ist.“

Unterstützung im deutschen Hoheitsgebiet – in Ausnahmefällen ist das erlaubt

Die Schweizer Polizisten fahren natürlich nicht eigenständig jenseits der Grenze Streife, „sie dürfen jedoch in Ausnahmefällen ihre Kollegen im deutschen Hoheitsgebiet unterstützen, wenn bei einem größeren Einsatz nicht ausreichend eigene Kräfte zur Verfügung stehen“, sagt der Polizeisprecher. Dies sei bei Großbränden auch bei der Feuerwehr der Fall.

Es ist also keineswegs ungewöhnlich, einem Streifenwagen aus dem Thurgau auf einer Konstanzer Straße zu begegnen. „Es ist nicht verboten hinüberzufahren. Das sieht der deutsch-schweizerische Polizeivertrag vor“, erklärt Oliver Weißflog.