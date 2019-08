Dem Golfsport ist immer noch ein wenig schmeichelhaftes Image anhängig. Nur die Elite könne es sich demnach erlauben, den kleinen Ball mit Holz und Eisen einen gepflegten Rasen entlang zu schlagen. Dabei würden wertvolle Grünflächen und Waldgebiete geopfert, damit der Geldadel seinem kostspieligen Hobby frönen kann.

Das Vereinsheim des Golfclubs. | Bild: Schuler, Andreas

Nur die Reichen und Schönen, so ein nach wie vor existierender Ruf, nur die Reichen und Schönen seien auf den Plätzen anzutreffen und würden sich gegenseitig beim Präsentieren der neuesten und teuersten Accessoires der Mode- und Schmuckwelt übertreffen. Wir hier oben, ihr da unten.

Markus Gollrad (rechts) und Werner Schüle auf einer der 18 Bahnen. | Bild: Schuler, Andreas

Nachhaltigkeit und Umweltschutz als Grundprinzipien

Es sieht so aus, als müssten manche Genossen unserer Zeit ihre Vorurteile revidieren. Ein wunderbares Beispiel für den Wandel des Golfs, vielleicht nicht zu einer massentauglichen, wohl aber zu einer populären Sportart ist der Golf Club Konstanz mit seiner 67 Hektar großen Anlage am Rande Langenrains.

Bienen fühlen sich auf dem Areal sichtlich wohl. | Bild: Schuler, Andreas

Als eingetragener Verein darf der GC schon alleine rechtlich gar keinen Gewinn erzielen und muss für jedermann zugänglich sein. Die Macher des Clubs legen längst großen Wert darauf, dass sie eben nicht ein kleines Häuflein wohlhabender Großunternehmer mit schwäbischer Nobelkarosse und Chalet in St. Moritz sind, sondern dass sich ihre sportliche Heimat als offener Verein gibt, der sich für die Gesellschaft sichtlich mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit etabliert.

Zwei Mitglieder des Vereins spiegeln sich in einem der Teiche. | Bild: Schuler, Andreas

Das Wasser kommt aus dem Bodensee

„Früher war es in der Tat so, dass Golf nur etwas für Reiche war und jeder nur den verschwenderischen Umgang mit Grünflächen gesehen hat“, erzählt Chef-Greenkeeper Markus Gollrad. „Doch das hat sich gewandelt. Wir haben auf unserem Platz zahlreiche Biotope, Naturteiche, Obstbäume oder Sumpfbiotope.“ Werner Schüle, der technische Vorstand, ergänzt: „Wir wollen unseren Sport unter Berücksichtigung der Natur und das Naturschutzes ausüben. Wir bewässern unsere Bahnen mit Wasser aus dem Bodensee, das über eine Pipeline hochgepumpt wird und dann quasi wie in einem Kreislauf dort wieder landet.“

Das Logo des Golfclub Konstanz. | Bild: Schuler, Andreas

Die Mitglieder des Golf Clubs wollen keinen manikürten Platz, bei dem die Grashalme penibel genau geschnitten werden, damit sie auch ja gleichlang sind. „Nein“, sagt Werner Schüle. „Bei uns steht schon mal eine Distel oder ein größeres Kleeblatt im Weg. Gespritzt werden nur die Greens, also die kleinen Flächen rund um die Fahnen, die im jeweiligen Loch stecken.“

Dieser rund 100 Jahre alte Mammutbaum steht mitten auf einer Bahn. | Bild: Schuler, Andreas

250 neue Bäume gepflanzt

Man benutze hier Flüssigdünger, „um die Pflanze mit minimalen Nährstoffen zu versorgen. Das Gras soll nicht wachsen, sondern gesund bleiben““, so Schüle. Golf sei schon lange kein Gegensatz zum Naturschutz mehr. In den vergangenen Jahren wurden in Eigenregie rund 250 neue Bäume gepflanzt. Hier steht eine kleine Obstplantage am Rande der Bahn, dort wacht ein mächtiger, rund 100 Jahre alter Mammutbaum über eine Bahn, um den herum der Ball gespielt werden muss.

Auch Obstbäume stehen neben den Bahnen. | Bild: Schuler, Andreas

„Der Platz soll sich der Natur anpassen“

Bei der Fahrt über die 18 Bahnen kann man Fischreihern, Bibern, großen Karpfen in den idyllischen Teichen, jeder Menge Schmetterlingen oder unzähligen Bienen, die in den Wildsträuchern und Blumen unterwegs sind, begegnen. Das ist fast wie eine Reise durch die Kulturlandschaft des Bodanrücks. „Das ist auch eines unserer Ansinnen“, erklärt Werner Schüle. „Wir möchten, dass sich der Platz der Natur anpasst und nicht umgekehrt. Wir möchten den Charakter des Bodanrücks und der Naturlandschaft erhalten.“

Werner Schüle zeigt auf ein Stück Wald, das komplett der Natur überlassen wird. | Bild: Schuler, Andreas

So manche Bremse oder Schnacke findet übrigens auch großen Gefallen an der urig-natürlichen Umwelt entlang der Bahnen und besucht mit großer Freude frei liegende Hautflächen von Sportlern und Journalisten gleichermaßen. Die chemische Keule bleibt im Schrank.

Einer der natürlichen Teiche auf dem Golfplatz. | Bild: Schuler, Andreas

Goldene Auszeichnung für den Club

Der Deutsche Golf-Verband hat den Golf Club Konstanz erneut mit dem Gold-Zertifikat „Golf und Natur“ ausgezeichnet. Diese höchsten Ehren erhalten nur wenige Plätze, die penibel genau Maßnahmen der Renaturierung dokumentieren, überwachen und nachhaltig pflegen sowie exakt Buch führen über verwendeten Pflanzenschutz. „Das ist eine große Ehre für uns“, freut sich Greenkeeper Markus Gollrad. „Und da uns schon lange vorher daran gelegen war, ging es bei uns mit den Sprüngen von Bronze zu Silber und nun mehrmals zu Gold verhältnismäßig schnell.“

Werner Schüle und Markus Gollrad sind mit den elektrischen Wagen unterwegs. | Bild: Schuler, Andreas

Am Rande Langenrains wird eben viel dafür getan, um die verstaubten Vorurteile über den Golfsport endgültig in der Mottenkiste verschwinden zu lassen.