In die Debatte um den Umbau der Gemeinschaftszoll-Anlage Konstanz-Kreuzlingen für die zweispurige Abfertigung kommt Bewegung. Nachdem die Nachbargemeinden Kreuzlingen, Tägerwilen und Konstanz im September gemeinsam bei der Grenzlandkonferenz die zweite Spur gefordert hatten, um die langen Rückstaus zu verhindern, will das Schweizer Bundesamt für Straßen Astra nun reagieren.

Auf Nachfragen des SÜDKURIER teilt der Informationsbeauftragte Stefan Hauser mit, noch in diesem Jahr werde es ein Treffen der Astra Infrastrukturfiliale Winterthur geben, in deren Zuständigkeitsbereich der Gemeinschaftszoll fällt, mit dem zuständigen Grenzwachtkorps.

Kommt die zweite Spur?

Es werde dann über bauliche Aspekte und auch über die Bedürfnisse der Grenzwacht gesprochen, so die Information von Stefan Hauser. Zudem seien vertiefende Abklärungen mit einem Verkehrsplaner notwendig, der die räumliche Situation unter Einbezug des vierspurigen Ausbaus der B33 betrachten werde.

Das Grenzwachtkorps hatte in der Vergangenheit Bedenken geäußert, würde die bestehende zweite Spur für den Verkehr geöffnet. Knackpunkte seien die Sicherheit der Zöllner und die Personalausstattung.

Worum geht es?

Der Gemeinschaftszoll ist ein Nadelöhr auf den inzwischen innerhalb des Stadtgebiets auf beiden Seiten der Grenze vierspurig ausgebauten Anschlussstraßen. Denn die Autos kommen auf jeweils zwei Spuren an, doch abgefertigt wird nur auf einer Spur. In Konstanz sind die Folgen der Staus besonders dramatisch zu spüren.

An Spitzentagen kommt der Verkehr in der Innenstadt und auf den Ausfallstraßen zum Erliegen. Die Konstanzer Stadtbusse stecken dann ebenso fest und für Rettungsdienste wird das Durchkommen immer schwieriger.

Auch in die Schweiz staut sich zeitweise der Verkehr. Die Grenzlandkonferenz geht davon aus, dass die Kapazitäten des Autobahnzolls für eine einspurige Abfertigung längst erschöpft sind. Sie rechnet vor: Wegen der Staus passierten auf der einen Spur zu Spitzenzeiten in der Stunde nur 800 Fahrzeuge die Zollanlage, ohne Stau könnten es 1250 Fahrzeuge im selben Zeitraum sein. An einem Tag kommen bis 21.000 Fahrzeuge über den Gemeinschaftszoll.

Was hat Konstanz bisher unternommen?

Um den Druck von der Anlage zu nehmen, hat Konstanz einen Außenposten des deutschen Zolls am Parkplatz vor dem Bodenseeforum geschaffen. Dort ist es möglich, Ausfuhrscheine mit Einkaufswerten bis 275 Euro pro Person und Tag abstempeln zu lassen, was zu den Voraussetzungen für die Rückerstattung der deutschen Mehrwertsteuer gehört.

Wie groß der Einkaufstourismus aus der Schweiz zeitweise sein kann, zeigen Zahlen des Zolls. Demnach stempelten Konstanzer Zöllner schon bis zu 22000 Ausfuhrscheine an einem Tag. Doch es geht nicht nur um den Einkaufstourismus, sondern auch um die wachsenden grenzüberschreitenden Schwertransporte.

Was ist mit den Lastwagen?

Neben dem Vorstoß für die Abfertigung auf zwei Spuren am Autobahnzoll will Konstanz im Verbund mit den Schweizer Nachbargemeinden auch das Problem mit den Lastwagen-Staus, vor allem am Montagmorgen, in den Griff bekommen. Um den Stau zu vermeiden wurde schon vor langer Zeit eine vorgelagerte Wartefläche im Konstanzer Industriegebiet mit 73 Stellplätzen eingerichtet.

Doch diese seien häufig von unberechtigt Parkenden belegt, so die Feststellung der Grenzlandkonferenz. Über verstärkte Kontrollen will Konstanz dieses Problem in den Griff bekommen. Für das Logistik- und Transportunternehmen Holenstein, das mit 12 Fahrzeugen auch in Konstanz eine Niederlassung hat, bedeute jeder Stau der Verlust von Barem, sagt Geschäftsführer Dietmar Odenwälder.

In den vergangenen zehn Jahren habe das Unternehmen die Zahl der Zoll-Deklaranten auf 16 verdoppelt. Die Zoll-Infrastruktur und das Personal dort sei aber nicht im selben Maße gewachsen. Er sieht die dringende Notwendigkeit, unter anderem durch eine verbesserte Abfertigung Staus vorzubeugen. Wenn erst der vierspurige Ausbau der B33 neu vollendet sei, werde dies noch viel mehr Verkehr an den Gemeinschaftszoll ziehen, darauf sollten sich alle vorbereiten.

Ein altes Problem

Die Forderung nach zweispuriger Abfertigung gibt es schon fast so lange wie die Gemeinschaftszoll-Anlage, die im Oktober 2000 in Betrieb genommen worden war. Im Jahr 2003 hatte der SÜDKURIER über eine bauliche Entschärfung des damals schon als Staufalle wahrgenommenen Übergangs berichtet.

Demnach soll er schon damals mit Hilfe von kleinen baulichen Eingriffen für zweispurige Abfertigung ertüchtigt worden sein. Der damalige Vertreter des Tiefbaumamts des Kantons Thurgau, Walter Ebinger, sagte damals gegenüber dieser Zeitung, es sei auch in ihrem Interesse, dass der Verkehr fließe. Es gelte Rückstaus in den Girsbergstunnel zu vermeiden.

