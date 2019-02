Konstanz / Reichenau vor 1 Stunde

Abenteuer Deutschland: Zwei junge Peruaner erzählen von ihren Erlebnissen mit Mülltrennung, Pfannkuchen, Kindern und Sand in den Schuhen

In Konstanz und auf der Reichenau absolvieren zwei junge Peruaner in Kindergärten ein Freiwilliges Jahr. Hier erzählen sie, wie sich der Alltag und die Kindererziehung in Deutschland und in ihrer Heimat unterscheiden.