125 Lehrer und 1452 Schüler können aufatmen: Der Startschuss für die Sanierung der Geschwister-Scholl-Schule soll noch in diesem Jahr fallen. Einstimmig haben die Fraktionen im Technischen und Umweltausschuss dem 24-Millionen-Projekt grünes Licht gegeben. Nachdem der Gemeinderat im Oktober bereits den Planungsbeschluss einstimmig gefällt hatte, wurde nun also der Projektbeschluss erwirkt. Am heutigen Dienstag soll der Gemeinderat noch die endgültige Entscheidung treffen.

Rektor Thomas Adam freut sich bereits auf den Beginn der Umbaumaßnahmen. „Ich denke schon, dass wir mit diesem Programm die Schule so fit bekommen, dass sie die nächsten 40 Jahre auf der Höhe der Zeit bleibt“, sagte er.

Fragen und Antworten zur Sanierung der Geschwister-Scholl-Schule Was an der Schule soll saniert werden, und in welcher Reihenfolge? Der Sanierungsbedarf des Schulgebäudes war in den vergangenen Monaten bereits erfasst und in einem Sanierungsvorschlag ausgearbeitet worden. Der vorläufige Fahrplan sieht nun eine Sanierungszeit von etwa sechs Jahren vor. Der erste Abschnitt, der in den Sommerferien beginnen soll, startet mit einem Austausch der Elektro- und der Heizungsanlage. Es folgt die Modernisierung der obersten Dachebene.



„Das Sanierungskonzept ist gleichzeitig ein Energiekonzept, da mit der Sanierung der Gebäudehülle und der Haustechnik neben der Verbesserung der raumklimatischen Verhältnisse eine wesentliche energetische Optimierung einhergeht“, heißt es in der Beschlussvorlage.



In das Energiekonzept eingebunden sind die Stadtwerke, die das vorhandene Blockheizkraftwerk erneuern werden. „Die Generalsanierung ist notwendig“, sagte Anne Mühlhäußer (FGL), die selbst an der Schule unterrichtet und besonders das neue Energiekonzept lobte. So werden etwa Bewegungsmelder auf den Fluren dabei helfen, beim Licht Strom zu sparen, wie Anja Rothöhler vom Hochbauamt erläuterte.



Im Innenbereich ist die Sanierung der Sanitärbereiche, die Überarbeitung aller Oberflächen unter Einbeziehung akustisch wirksamer Maßnahmen sowie die Erneuerung der kompletten Haustechnik, wie Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektronik, vorgesehen.



Nach der Sanierung werde die Geschwister-Scholl-Schule, wenn schon aufgrund der baulichen Situation nicht barrierefrei, zumindest barriereärmer, sagte Rothöhler, die erklärte, dass diesbezüglich ein Treppenlift erneuert werde. Alle Maßnahmen würden so geplant, dass die Sanierung den Anforderungen des Denkmalschutzes, der die Arbeiten begleitet, entspreche. Hitze ist ein großes Problem an der GSS – was wird dagegen unternommen? Saniert werden im Bereich der Gebäudehülle undichte Flachdächer, durch die schon mal der Regen tropfte, einschließlich aller Dachverglasungen sowie alle Fassaden und der Sonnenschutz aus der originalen Bauzeit. „Wir werden die Wärme durch bessere Dämmung und einen verstärkten Sonnenschutz massiv verringern“, sagte Anja Rothöhler auf den Einwand von Thomas Buck (Junges Forum Konstanz), der darauf hinwies, dass es gerade an dieser Schule im Sommer in den Klassenräumen besonders heiß sei. Einige Gläser stammten noch aus dem Baujahr 1976, die nicht dem modernen Standard entsprächen, bestätigte Thomas Adam. Was passiert mit den Schülern während des Umbaus? Im ersten Abschnitt der Baumaßnahmen würden sechs Klassenräume in Container ausgegliedert, erklärte Anja Rothöhler vom Hochbauamt weiter. Schulleiter Thomas Adam sieht hierin kein Problem für den Schulalltag. „Die Container werden hochwertig sein, sodass die Kinder sich wohlfühlen“, sagte er.



Außerdem würden einzelne Klassen längstens für drei Monate umziehen müssen. Die Sanierungszeit sei mit sechs Jahren bewusst so lange gehalten, damit der Unterricht nicht übermäßig belastet werde. „Wir könnten schneller fertig sein, das wäre aber mit viel mehr Lärm verbunden“, erklärte der Schulleiter zum anstehenden Vorgehen. Wie einig waren sich die Mitglieder des Ausschusses? Der Ausschuss war sich einig über die Wichtgkeit des Projekts. „Es ist richtig, dass es gemacht wird. Nach 40 Jahren besteht dringender Sanierungsbedarf“, sagte Matthias Heider (CDU), der sich freute, „dass es vorangeht und noch ein Fördertopf gefunden wurde“. Wo kommt das Geld her? Zusammengenommen ermöglichen die Maßnahmen eine zusätzliche Förderung im Rahmen des Programms Klimaschutz plus. Neben dem bereits bewilligten Bescheid für Schulbausanierung mit 5,151 Millionen Fördersumme könnten weitere Gelder fließen. "Der Förderantrag wurde gestellt, eine Bezuschussung ist bis zu 500.000 Euro bei Bewilligung möglich", steht in der Beschlussvorlage. Wir das Geld reichen? Großprojekte werden ja gern mal teurer als geplant... Für die Baukosten wurden 24 Millionen Euro veranschlagt und auf verschiedene Sanierungsabschnitte aufgeteilt. „Eine mögliche Baukostensteigerung auf Grund der mehrjährigen Bauzeit und der zu erwartenden Inflation wurde mit etwa zwei Prozent einberechnet, ebenso ein Zuschlag für Unvorhergesehenes“, heißt es in der Vorlage. Eine gewisse Flexibilität sei vorhanden, erläuterte Anja Rothöhler. „Da wir in Etappen ausschreiben, haben wir die Kostenkontrolle und können reagieren“, sagte sie.

Zum Schluss betonte Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn, dass die Maßnahmen dringend erforderlich seien: „Jetzt geht’s endlich los.“