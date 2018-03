Konstanz Ab April will der Ordnungsdienst im Herosé-Park und anderen Plätzen für Ruhe sorgen

Künftig kontrollieren künftig Mitarbeiter der Stadt an Brennpunkten. Bußgelder und ein Alkoholverbot sollen letzte Mittel sein

Konstanz – Der Sommer steht bevor und mit ihm ein Thema, das zuletzt für hitzige Diskussionen sorgte. Ein Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) soll ab April im Herosé-Park und an anderen öffentlichen Plätzen der Stadt für Ruhe sorgen. Auf was müssen sich die Besucher einstellen? Wo und wann kontrollieren die Mitarbeiter?

"Die Besucher im Herosé-Park können sich darauf einstellen, dass es in Zukunft zu den Zeiten, in denen die meisten Bürger ihre Freizeit genießen, städtische Mitarbeiter gibt, die darauf achten, dass die Gesetze und die vom Gemeinderat in Form von einer Polizeiverordnung seit langem verankerten Grundregeln des Zusammenlebens im öffentlichen Raum beachtet werden", antwortet der städtische Pressesprecher Walter Rügert. Soll heißen: Der KOD wird sich um die Einhaltung der Umweltschutz- und Polizeiverordnung kümmern – also um Lärm, Ruhezeiten, Grillen, Vermüllung.

Noch sind nicht alle Stellen besetzt

Mit der Einführung des KOD wolle die Stadt vor allem Präsenz zeigen und präventiv wirken. "Die KOD-Mitarbeiter sollen die Bürger über die Rechtslage informieren und gegebenenfalls auch ermahnen, sich regelkonform zu verhalten." Nur als letzte Konsequenz sollen Bußgeldverfahren eingeleitet werden, so Rügert. Noch sind nicht alle fünfeinhalb vom Gemeinderat genehmigten KOD-Stellen besetzt. Ab 1. April gebe es laut Pressestelle vier Mitarbeiter, eine Stelle ist noch ausgeschrieben. Die 100 Prozent-Stelle mit 39 Stunden pro Woche wird unbefristet besetzt und laut Ausschreibung nach Tarif im öffentlichen Dienst bis Entgeltgruppe 8 (rund 2500 Euro brutto) bezahlt. Die halbe KOD-Stelle werde für Teamleitung und Hintergrundsachbearbeitung benötigt, so Rügert.

Ein temporäres und örtliches Alkoholverbot wäre gesetzlich durchsetzbar

Theoretisch könnte die Stadt Konstanz auch zu einem weiteren Mittel greifen, das sommerliche Feiern im Herosépark einzudämmen. Das Land hat vor kurzem per Gesetz entschieden, dass Kommunen zu bestimmten Zeiten und für bestimmte Brennpunkte ein Alkoholverbot aussprechen können. Das "Gesetz zur Abwehr alkoholbedingter Störungen der öffentlichen Sicherheit" komme für die Stadt aber weiterhin nur als letztes Mittel in Betracht, so Walter Rügert. "Die Stadt Konstanz möchte zunächst Erfahrungen sammeln und die Entscheidung gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt dem Gemeinderat vorlegen. Ob und für welchen Bereich die Voraussetzungen für ein Verbot überhaupt vorliegen, müsste genauer überprüft werden. Ein Verbot kann laut der Verordnung beispielsweise nur temporär und dann ausgesprochen werden, wenn "dort mit anderen polizeilichen Maßnahmen keine nachhaltige Entlastung erreicht werden kann".

Der Herosé-Park ist seit Jahren öffentlicher Konfliktherd, der Einsatz eines Kommunalen Ordnungsdienstes ist umstritten.