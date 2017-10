Konstanz Ärger um zu wenige Hotel-Parkplätze

Weil das neue B&B-Hotel gegenüber der Agentur für Arbeit zu wenig Stellplätze hat, parken Gäste Parkverbots-Flächen auf der Straße zu. Die Stadt ermöglicht immer mehr Hotels, aber nicht mehr Infrastruktur – ein Grundproblem?

Rudy Haenel ist empört. "Meiner Meinung nach spiegelt sich an diesem Beispiel die oberflächliche Verkehrspolitik der Stadt Konstanz. Sie ist kurz gedacht, nicht nachhaltig und nicht sehr ökologisch", findet der Rechtsanwalt. Haenel blickt aus seinem Büro in der Lohnerhofstraße auf die Line-Eid-Straße und das neue B&B-Hotel gegenüber der Agentur für Arbeit. Vor allem im Sommer beobachtete er, dass der Hotelparkplatz für die Zahl der Gäste nicht ausreichte und viele Autos kreuz und quer parkten – zunächst auf dem Rasen vor dem Hotel, so dass der Fahrrad- und Fußweg teilweise nicht mehr benutzbar war. Die Hotelleitung legte große Steine auf die Wiese, um diesen Wildwuchs zu verhindern. "Das Ergebnis war, dass die Hotelgäste und auch andere Stromeyersdorf-Besucher von der Höhe der 90-Grad-Kurve bei der Arbeitsagentur bis zur Einmündung in die Lohnerhofstraße auf der Fahrbahn parkten", so Haenel. "Das war nicht nur verkehrsbehindernd, sondern auch gefährlich." Er wandte sich an das Bürgeramt. Und fordert ein Gesamtkonzept, da ja "in der Line-Eid-Straße und der Lohnerhofstraße weitere Gebäude wie ein Hotel und ein Bürogebäude mit Parkhaus entstehen sollen", schrieb der Anwalt an die Stadt.

Mit deren Antwort ist er nicht zufrieden. Pressesprecherin Anja Fuchs teilte auf SÜDKURIER-Nachfrage mit: Es gehe hier um Fahrzeuge auf der Fahrbahn, "die in einem klar ausgewiesenen Parkverbot parken und wo keine konkrete Gefahr ausgeht – eine Situation, die wir in Konstanz im Jahr zigtausendfach haben. (...) Es gibt hier eine klare, sehr gut erkennbare Beschilderung bei der Zufahrt in das Quartier, die deutlich anzeigt, wo man parken darf und wo nicht." Darauf "können auch die Hotelbetreiber ihre Gäste gerne hinweisen. Wenn sich Leute über das Parkverbot hinwegsetzen, wird das sanktioniert. Der Gemeindevollzugsdienst hat einen Überblick über die Verkehrssituation auf den Konstanzer Straßen und kontrolliert auch dort vor Ort." Rudy Haenel dagegen findet nicht, dass das Parkverbot in dem Bereich klar ausgewiesen ist.

Und er fragt sich noch etwas: Warum stellt das Hotel nicht genug Parkplätze für seine Gäste zur Verfügung? Die Unterkunft hat 100 Zimmer, aber nur 41 Stellplätze. Hotelmanagerin Almut Kobert lässt über die Mitarbeiterin einer Kommunikationsagentur mitteilen: Hotels seien nicht verpflichtet, Parkplätze vorzuhalten. "Das Problem rund um das Konstanzer Haus ist aber bekannt", sagt Claudia Bendl von der Agentur. Sofern Gäste keinen Hotelparkplatz mehr bekommen, würden sie auf die Parkbuchten in angrenzenden Straßen hingewiesen. "Dass es unter den Gästen auch Falschparker gibt, ist dem B&B Hotel bekannt." Schließlich beschwerten Gäste sich über Strafzettel.

Haenel glaubt, dass die Malaise im Frühling wieder losgeht. "Man lässt Hotels bauen und vernachlässigt, dass damit zusätzliche Kraftfahrzeuge in die Stadt kommen, die irgendwo hinfahren und parken müssen." Der Anwalt legt noch nach: "Hier herrscht eine gewisse Provinzialität und Beamtenmentalität bei den Kommunalbehörden, der sich der Gemeinderat manchmal anschließt."

Parken an Hotels

Ob es genügend Stellplätze für Hotel-Gäste gibt, ist bei neuen Projekten öfters umstritten. Zuletzt gab es Kritik am Hotel auf dem Torhaus-Grundstück. Bei 78 Zimmern sind dort nur 26 unterirdische Stellplätze geplant. Die Stadtverwaltung hielt dies für genügend – auch wegen der Nähe zur öffentlichen Garage am Benediktinerplatz. (rau)