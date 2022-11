Zwei Verletzte hat ein Unfall zwischen einem E-Scooter und einem Krankenfahrstuhl am Montagmittag, 14. November, in Petershausen gefordert. Wie die Polizei berichtet, bog ein 91-jähriger mit seinem Mobil aus der Markgrafenstraße kommend nach links auf die Fahrradstraße Petershauser Straße ab. Dort war aber schon eine 38-Jährige mit einem Elektro-Tretroller, die Vorfahrt hatte, in Richtung Seerhein unterwegs.

Konstanz 80-jährige Pedelec-Fahrerin stirbt nach Zusammenstoß auf Konstanzer Radweg Das könnte Sie auch interessieren

Die Frau konnte den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern und stürzte. Beide Fahrer erlitten Verletzungen und mussten zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Erst vor wenigen Tagen waren am Radweg an der Allmannsdorfer Straße eine Radfahrerin und ein Krankenfahrstuhl kollidiert – ebenfalls mit schmerzhaften Folgen. Einen Unfall mit einem elektrischen Roller gab es ebenfalls erst vor kurzem. Dabei stieß ein Scooterfahrer mit einem Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe zusammen.