Konstanz 84-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto: Irrfahrt in Kreuzlingen endet mit Sturz in Tiefgaragen-Einfahrt

84-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto: Irrfahrt in Kreuzlingen endet mit Sturz in Tiefgaragen-Einfahrt

Da war wohl Glück im Spiel, dass nicht noch mehr passiert ist: Ein Senior hatte sein Auto nicht mehr im Griff, es kam zu gefährlichen Situationen. Zu zu einem Ende, bei der Mann verletzt wurde.

Ein 84-jähriger Autofahrer hat am Samstag in Kreuzlingen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und stürzte in die Einfahrt einer Tiefgarage. Der Mann war laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau auf der Bachstraße unterwegs, überfuhr einen Verkehrsteiler und touchierte ein anderes Auto. Nach rund 100 Metern endete die Fahrt den Angaben durch den Sturz, bei dem sich der Mann verletzte. Nach Befreiung durch die Feuerwehr wurde er ins Krankenhaus gebracht und musste eine Blut- und Urinprobe abgeben.