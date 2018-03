Konstanz 834 Kilometer quer durch die Republik für 60 Minuten Handball: So leidenschaftlich sind die Fans der HSG Konstanz

Konstanzer Zweitligist spielen am Samstag in Wilhelmshaven – und ihre treuen Anhänger reisen der Mannschaft an die Nordwsee hinterher

Konstanz, Wilhelmshaven. Vom Süden Baden-Württembergs in den Norden Niedersachsens, vom Bodensee an die Nordsee. Der Online-Navigator map24 spuckt diese Zahlen aus: 834 Kilometer, Fahrtzeit acht Stunden, elf Minuten – ohne Staus oder zähflüssigen Verkehr und ohne Pausen. Eine akzeptable Strecke, wenn man an der Nordsee Urlaub machen möchte. Entspannen, relaxen, neue Kraft tanken. Aber nur für ein Handballspiel? Nur, um 60 Minuten plus zehn Minuten Pause in einer womöglich stickigen Halle vierzehn jungen Männern beim Sport zuzuschauen?

Schon als Kind bei HSG-Spielen

Am Samstagabend stemmt sich der Handball-Zweitligist HSG Konstanz wieder gegen den Abstieg. Das Auswärtsspiel in Wilhelmshavener ist eminent wichtig. Die heimischen Fans werden überwiegen. Die Tribünen voll mit Unterstützern des Gegners – das kann einschüchtern. Doch auch die Konstanzer Handballer sind nicht allein. Eine Gruppe treuer Fans reist der Mannschaft in den Norden hinterher. Mit ihren Tröten, Trommeln und lauten Stimmen wollen sie für den nötigen Motivationsschub bei den Spielern sorgen. „Das ist unsere Aufgabe“, erklärt Christian Riether, der von den anderen Mitgliedern nur Crisu genannt wird. Nachdem sein Vater ihn schon als Kind zu HSG-Spielen mitgenommen hatte, gründete der 37-Jährige 2001 mit Freunden den Fanclub Baden Trollz.

Handball statt Ostereiersuche

Mittlerweile zählt die Gruppe 20 Mitglieder. Rentner, Studenten, Berufstätige – die Baden Trollz sind bunt gemischt. Handball spielt von ihnen kein einziger, dennoch ist ihre Begeisterung greifbar, wenn sie Tore bejubeln und die bunten Fahnen schwingen – oder laut stöhnen, wenn die HSG in Bedrängnis gerät. So weit geht der Enthusiasmus, dass einige Fans ihrer Mannschaft hin und wieder durch ganz Deutschland hinterherreisen – so wie heute nach Wilhelmshaven. „Ich bin schon die antreibende Kraft bei den Auswärtsspielen“, gibt Christian Riether zu. Oftmals fährt er schon am Morgen los und anschließend am gleichen Abend wieder zurück, um am nächsten Tag arbeiten zu gehen – ein aufopferungsvoller Einsatz für seinen Verein also. Nach dem heutigen Spiel geht es für den Fanclub jedoch nicht zurück auf die Autobahn, sondern in eine Jugendherberge zur Übernachtung. Um sich mitten in der Nacht noch auf den Heimweg zu machen, dafür liegt die Spielstätte eindeutig zu weit von der Heimat entfernt. Seine Liebsten müssen am Ostersonntag darum sogar auf ihn verzichten – der Handball geht diesmal vor. Wobei Riether zugibt: „Wäre alles sicher für den Ligaerhalt, würde ich auch nicht hochfahren.“

Handballer danken den Fans

Vielleicht auch gerade weil die langen Wege trotz des Spaßes am Spiel eine Belastung sind, ist der Fanclub nicht bei jedem Auswärtsspiel dabei. Und auch an Heimspielen dürfen die Mitglieder durchaus fehlen: „Es gibt Situationen, in denen es Wichtigeres gibt als Handball. Das ist kein Pflichttermin“, sagt Riether. Ausrüstung und Eintrittskarten muss der Fanclub sich selbst kaufen, auch, wenn die HSG hin und wieder unter die Arme greift. „Wenn sie die Möglichkeit hat, uns zu unterstützen, dann macht sie das“, freut sich Riether. Und auch für die moralische Stütze bekommen die Baden Trollz von Spielern und Betreuern etwas zurück: „Sie danken es uns, das ist schön zu sehen.“ Dafür können die Handballer sich des Beistands ihrer treuen Fans sicher sein.

Die Fahrt nach Wilhelmshaven ist übrigens nicht die längste für die Konstanzer. Lübeck ist nocheinmal rund 100 Kilometer weiter, also rund eine Stunde mehr Fahrtzeit. In der vergangenen Saison nahmen die Fans gar eine Reise nach Rostock auf sich – m,ehr als 100 Kilometer. Das muss wahre Liebe sein.

Dauerkarten

Für Fans hat die HSG für die neue Spielzeit ein Angebot bei einer frühzeitigen Buchung einer Dauerkarte für die Saison 2018/2019. Wer sich bis zum 30. April entschließt, sein Abo zu buchen, erhält eine Freikarte für das Konzert der Südwestdeutschen Philharmonie „Klassik Nuevo. Die Welt des Tango“ am 13. Mai. Dauerkartenbesitzer sind zum „Meet & Greet“ im Rahmen eines Grillfestes mit der neuen Mannschaft eingeladen und erhalten bis 30. April zwei weitere Freikarten. Dauerkarte Sitzplatz mit Frühbucherrabatt 195 Euro bei 3. Liga, 255 bei 2. Bundesliga; Dauerkarte ermäßigt mit Frühbucherrabatt 145 Euro bei 3. Liga, 180 bei 2. Bundesliga. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: abo@hsgkonstanz.de