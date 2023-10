In Konstanz hat sich erneut ein Fahrradfahrer ohne Helm bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Wie das Polizeipräsidium mitteilte, passierte es diesmal im Stadtteil Paradies. Der 81-jährige Radler überquerte am Mittwoch, 11. Oktober, gegen 13 Uhr auf der Brücke Fischenzstraße in Richtung Innenstadt die Europastraße/B33. Direkt nach der Brücke wollte er nach rechts abbiegen, um auf den Friedrich-Pecht-Weg zu gelangen.

Dabei verlor er in dem abschüssigen Bereich die Kontrolle über sein Rad. Der Mann stürzte auf den Boden und verletzte sich dabei schwer. Die Besatzung eines Rettungswagens behandelte den zunächst bewusstlosen 81-Jährigen vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, die den Sturz des 81-Jährigen im Paradies beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07531 9952222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Erst am 26. September hatte ein 48-jähriger Rennradfahrer, der ebenfalls keinen Helm trug, nach einem Sturz auf dem Bodenseeradweg das Bewusstsein verloren. Nach Angaben der Bundesanstalt für Straßenwesen, die jährlich Sicherungsquoten im Straßenverkehr erhebt, ist die Helmquote zwar gestiegen, dennoch trägt nicht einmal ein Drittel aller Radfahrer einen Helm.

Laut Michael Kaps, stellvertretender ärztlicher Leiter der Frührehabilitation der Kliniken Schmieder in Allensbach, ist die Chance, einen Fahrradsturz völlig ohne Hirnverletzung zu überstehen, mit einem Helm um 50 Prozent höher. Patienten, die in Folge eines Fahrradsturzes neurologisch behandelt werden müssen, machen nach wie vor einen großen Teil seiner Arbeit aus. Er plädiert deshalb für eine Helmpflicht.