Jeremias Wehrle stellt eine große, schwere Maschine ein und drückt einen Knopf. Plötzlich wird es laut, sechs Minuten lang. Danach sind fünf weitere Holzhasen ausgefräst. Wehrle hat diesen und weitere Arbeitsschritte in den vergangenen Tagen sehr oft erledigt. Stolz sagt der 20-jährige Azubi: „Ich habe 600 Hasen produziert.“

Der Auszubildende Jeremias Wehrle ist fleißig bei der Osterhasenproduktion: Rund 600 Stück stellte er her. Hier bedient er die CNC-Fräse. | Bild: Kirsten Astor

Insgesamt entstanden in der Schreinerei Sandmann 800 Holz-Hoppelmänner. Nach dem Fräsen wurden sie noch durch eine Schleifmaschine geschickt, ehe sie am Ende des Prozesses einen Prägestempel aufgebrannt bekamen. Nun warten die 40 Zentimeter großen Langohren darauf, von Kindern abgeholt und bemalt zu werden.

Hier können die Hasen in Konstanz abgeholt werden

Am Donnerstag, 18. März, stehen sie um 13 Uhr bei der Schreinerei Sandmann in der Maybachstraße 17 bereit. Ebenfalls am Donnerstag ab 13.30 Uhr können weitere Exemplare beim Bastelfachgeschäft Kornbeck (Kanzleistraße 11) und am Kiosk an der Laube (nahe Lutherplatz) abgeholt werden.

Radolfzell Junge Schreiner überraschen mit pfiffigen Gesellenstücken Das könnte Sie auch interessieren

Die Tiere sind aus wasserfestem Sperrholz, das eigens für die Hasenproduktion gekauft wurde. „Unsere Lieferanten haben uns einen Sonderpreis gemacht“, so Kraus. Das Material könne mit allen Farben bemalt werden, ob mit Bunt- oder Filzstiften, Wachs- oder Ölkreiden, Acryl- oder Wasserfarben.

„Wir freuen uns, wenn die Kinder ein Foto ihres bemalten Hasen auf unsere Facebook- oder Instagram Seite stellen“, sagt Denise Kraus. Unter allen Teilnehmern verlost die Schreinerei einen Therme-Familiengutschein.

Osterhasen-Stapel: Diese Exemplare warten darauf, von Kindern abgeholt und bemalt zu werden. | Bild: Kirsten Astor

Spende geht an den Konstanzer Hospizverein

Wer möchte, kann vor Ort eine Spende geben. „Wir geben das Geld komplett an einen guten Zweck weiter“, sagt Denise Kraus, bei der Schreinerei für Marketing und Buchhaltung zuständig. In diesem Jahr wird es an die Kinder- und Jugendhospizarbeit des Konstanzer Hospizvereins gespendet. „So geht das Geld von Kindern an Kinder“, sagt Denise Kraus, selbst zweifache Mutter.

Bürokauffrau Denise Kraus von der Schreinerei Sandmann. | Bild: Kirsten Astor

Auch ihre beiden Söhne, zwei und sechs Jahre alt, halfen fleißig bei der Hasenproduktion mit. Denn Familie Kraus weiß, wie begehrt die Figuren sind. „Letztes Jahr verschenkten wir Ostereier aus Holz und wurden vom Ansturm total überrascht“, sagt Schreinermeister und Inhaber Stefan Kraus.

Erfolgreiche Oster-Aktion bereits im vergangenen Jahr

Zuerst produzierte sein Betrieb im vergangenen Jahr 200 Eier, musste aber schnell nachlegen. Am Ende waren es 800 Stück – so viele wie dieses Jahr gleich zu Beginn. Wird das reichen? Stefan Kraus lacht und sagt: „Wir werden sehen. Wir hätten Holz für 300 weitere Hasen da. Es ist Wahnsinn, womit man Kindern eine Freude machen kann.“

Konstanz Gegen Langeweile und schlechte Gedanken in der Corona-Krise: Konstanzer Schreinerei verschenkt große flache Ostereier aus Holz zum Ausmalen an Kinder Das könnte Sie auch interessieren

Was 2020 als Idee gegen Langeweile im Lockdown entstand, hat auch Vorteile für den Betrieb selbst, wie Stefan Kraus erläutert: „Unsere Azubis lernen die Serienproduktion kennen und werden mit den Maschinen vertraut. Die Herstellung der kleinen Holzständer für die Hasen ist auch eine gute Übung.“