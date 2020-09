Konstanz – Das Wetter ist jetzt in der Hand des Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt. Zumindest, wenn man Thomas Strobl, dem baden-württembergischen Innenminister, glauben soll: „Normalerweise ist der Innenminister für das Wetter zuständig. Ich habe mir im Geiste aber überlegt, dass ich dir, Uli, im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung das übertrage. Das hat er gut gemacht.“

Warum das Strobl sagt? Weil er am Dienstagvormittag im Yachthafen von Konstanz vier Feuerlöschboote an die Feuerwehren der Standorte Konstanz, Radolfzell, Überlingen und Friedrichshafen übergeben hat. Dicke Regenwolken schweben derweil über der Freiluftveranstaltung, aber kein Tropfen kommt zu Boden.

Bodensee ist wichtiges Trinkwasserreservoir

Es sei ein besonderer und wichtiger Moment, findet Strobl. Er steht hinter einem kleinen Rednerpult und dreht sich zu den vier roten Schiffen um, die hinter ihm im Bodensee ankern. „Der Bodensee ist ein attraktiver Lebensraum für viele Menschen“, sagt Strobl in seiner Rede. Noch entscheidender sei allerdings, dass der Bodensee ein riesiges Trinkwasserreservoir für rund fünf Millionen Menschen sei. „Ich runde es immer gerne ab, so dass ich sage: Jeder zweite Baden-Württemberger trinkt aus dem Bodensee„, sagt Strobl.

Allein aus diesem Grund sei der Bodensee von außerordentlicher Bedeutung. „Wir wollen das Ökosystem in einem intakten Zustand halten“, erklärt der Minister. Dazu sollen die vier 17,38 Meter langen und 4,69 Meter breiten Boote dienen. Die Ölwehrstationen in Konstanz, Radolfzell, Überlingen und Friedrichshafen können damit nicht nur Feuer löschen und Ölsperrungen einrichten, sondern auch manövrierunfähigen Booten und bei Wasserrettungen zu helfen. „Die Boote dienen der Gefahrenabwehr auf dem See und dem Schutz des Trinkwasserspeichers Bodensee„, erklärt Strobl.

Neues Boot war bereits 23 Mal im Einsatz

Die neuen Boote wurden vom Land Baden-Württemberg aus Mitteln der Feuerschutzsteuer finanziert. Die Kosten betragen 7,6 Millionen Euro, „wobei die Gesamtinvestition des Landes bei 10 Millionen Euro liegt.“ Das Geld sei sinnvoll investiert. Denn die alten Feuerwehrboote seien wurde zum Beispiel durch die Feuerwehr Friedrichshafen 2019 zu Öl- und Schadenbekämpfung zu 27 Einsätzen hinzugezogen. Im ersten Halbjahr 2020 war das neue Boot in Überlingen bereits 23 Mal im Einsatz.