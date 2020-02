Der 71-Jährige wohnt im Stadtteil Paradies und wird seit Donnerstagabend vermisst. Die intensive Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, verlief bislang erfolglos. Wie die Polizei mitteilt, verließ der Mann gegen 20.30 Uhr seine Wohnung, um mit seinem Hund Gassi zu gehen. Seither wird er vermisst. Sein Hund wurde gegen 21.45 Uhr von einem Passanten in der Nähe des Palmenhauses in Konstanz gefunden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, bei der Suche mitzuhelfen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand befinde.

Der Mann sei etwa 180 Zentimeter groß, habe eine schlanke Statur, kurze rötliche Haare und trage eine Brille. Laut Polizei trug er einen dunklen Mantel, eine beige Hose, braune Schuhe und einer Cap (Schirmmütze) bekleidet.

Die Polizei bittet Personen, denen der Mann aufgefallen ist oder die Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, sich bei der Kriminalpolizei Konstanz unter Telefon (07531) 995-0 zu melden.