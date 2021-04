Konstanz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

698 Konstanzer haben am Wochenende im Bodenseeforum ihre erste Impfung mit Astra Zeneca erhalten – OB: „Wir werden unser kleines Impfzentrum weiterhin bereithalten!“

Burchardt will sich dafür einsetzen, dass viele Konstanzer in Konstanz geimpft werden können. Nun geimpfte Senioren sagten am Sonntag, worauf sie sich freuen: Ein Musiker will wieder auftreten und eine alte Dame vermisst die Mainau.