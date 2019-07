Konstanz vor 2 Stunden

6500 Kilometer von der Heimat entfernt: Wie ein junger Kanadier in Konstanz ein neues Zuhause gefunden hat

Der 30-jährige Pierce Cassidy lebt seit zwei Jahren am Bodensee. In Konstanz führt er ein Café, das ihn täglich an seine Herkunft erinnert – nicht nur wegen der kanadischen Pfannkuchen. Und: Gewinnen Sie Karten für das Southside-Festival 2020.