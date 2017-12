Konstanz 64.000 Euro statt 44.000 Euro im Jahr: Die Konstanzer Teilorts-Vorsteher werden deutlich teurer

Plus 45 Prozent: Die Stadt Konstanz regelt die Vergütungen für die drei ehrenamtlich tätigen Teilorts-Chefs neu. Künftig bekommen sie zusammen fast 64.000 Euro im Jahr – was ihren Einnahmenausfall durch das Ehrenamt abdeckt und auch noch versteuert werden muss.

Sie leiten die Sitzungen des Ortschaftsrats, vertreten ihre Gemeinwesen nach außen, eröffnen Feste, haben ein offenes Ohr für Bürger und sind in den ehemaligen Rathäusern präsent: Die Ortsvorsteher sind auch mehr als 40 Jahre nach der Eingemeindung der Teilorte noch so etwas wie die kleinen Bürgermeister. Jetzt dürften sich Roger Tscheulin (Dettingen-Wallhausen), Wolfgang Gensle (Litzelstetten) und Heinrich Fuchs (Dingelsdorf) auf eine Erhöhung ihrer Entschädigung für das Ehrenamt freuen.

Bisher hat die Stadt laut einer Gemeinderatsvorlage im Jahr knapp 44.000 Euro für die Entschädigungen ausgegeben, ab dem neuen Jahr sollen es rund 64.000 Euro sein, das sind rund 45 Prozent mehr. Den Anstoß hatte der Ortschaftsrat Litzelstetten gegeben, der die Stadtverwaltung mit einer Prüfung der Entschädigung beauftragte. Dabei kam heraus: Die bisherige Vergütung in den drei Teilorten sind nicht besonders gerecht gestaltet.

Gemeinderat entscheidet am Dienstag

In einem komplizierten Verfahren hat die Verwaltung eine neue Regelung ausgearbeitet. Sie fußt auf einem Landesgesetz und billigt Ortsvorstehern jeweils einen Prozentbetrag des gesetzlichen Höchstsatzes einer Bürgermeister-Entschädigung zu. Für Dettingen-Wallhausen mit rund 4400 Einwohnern sind es 60 Prozent, für Litzelstetten mit 3800 Einwohnern 50 Prozent und Dingelsdorf mit 2200 Einwohnern 35 Prozent. Am Ende bekommen die Ortsvorsteher dadurch je Einwohner in etwa den gleichen Satz: 50 Cent pro Bürger und Monat, was laut Stadtverwaltung im Land in etwa der Durchschnitt ist.

Das letzte Wort bei dem Thema hat am Dienstag der Gemeinderat, wenn er den Nachtragshaushalt für 2018 beschließt. Nachdem der Haupt- und Finanzausschuss in erster Lesung das Thema noch nicht einmal kurz diskutierte, gilt eine Zustimmung als sicher. Mit den Zahlungen ist aller Aufwand für Sachkosten wie Fahrten, Porto und Telefon abgegolten. Die Entschädigung muss versteuert werden, auch Sozialabgaben müssen abgeführt werden.