von SK

Am Dienstag erreichte die Konstanzer Redaktion am Nachmittag eine Pressemitteilung des Polizeipräsidiums: Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag gegen 15.40 Uhr beobachtet haben, was in der Dresdner Straße passiert ist. Dort sollen rund 60 schwarz gekleidete, vermummte Personen ein Haus mit Farbbeuteln und Eiern beworfen haben.

Ein Anwohner, der die Gruppe verfolgen wollte, soll von drei Personen abgedrängt und mit Faustschlägen traktiert worden sein. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Sollten Sie etwas beobachtet haben oder sogar Bilder von der Gruppe gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizeidirektion Rottweil unter der Nummer 0741/477-0.