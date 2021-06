Erstmals kam es in Konstanz zu einem Auflauf von bis zu 500 Posern – das sind Auto-Freaks, die ihre aufgemotzten Autos zur Schau stellen. Das Spektakel nervte die Anwohner und die Polizei konnte so gut wie nichts tun, weil sie von der spontanen Aktion überrumpelt wurde.

Sie ließen in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Motoren ihrer Wagen aufheulen, legten in den Verkehr lahm und nervten Anwohner. Nach Angaben der Polizei machten sich rund 500 Poser in den Straßen von Konstanz breit, davon ein großer Teil aus der