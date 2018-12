Ulrich Schwarz (Stadtkämmerer)

Dank der nach wie vor guten wirtschaftlichen Lage verfügt Konstanz über geordnete Finanzen und kann für 2019 und 2020 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. In den beiden Jahren sind Investitionen von 67 Millionen Euro vorgesehen. Das sind 22 Millionen Euro mehr als 2017/18. Dieses ambitionierte Programm wird ohne Nettoneuverschuldung finanziert.

Durch die Oktober-Steuerschätzung und die aktualisierten Einwohnerzahlen haben sich in 2020 geringere Zuweisungen und Anteile an Gemeinschaftssteuern in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro ergeben. Darüber hinaus wurden in den Ausschussberatungen zusätzliche Stellen und zusätzliche Mittel für Schulsanierungen bewilligt.

Bei der Gewerbesteuer plant die Stadt mit 43 Millionen Euro in 2019 und 44,5 Millionen Euro in 2020. Ein weiterer Anstieg ist derzeit nicht geplant. Die Struktur des Steueraufkommens hat sich dahingehend verändert, dass mehr kleinere und mittlere Betriebe Steuern zahlen und Konstanz nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit von den Ergebnissen einiger weniger großen Industriebetriebe betroffen ist. Dadurch wird die Gewerbesteuer für die Stadt weniger volatil und besser planbar. In Relation gesehen spielt die Gewerbesteuer in Konstanz nicht die Rolle wie in stärker industriell geprägten Städten Baden-Württembergs.