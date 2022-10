Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Tempo-30-Zone im Buhlenweg sind am Mittwoch, 19. Oktober, 47 Fahrzeuge zu schnell gewesen. 781 hielten sich dagegen an das Limit. Darüber informierte die Stadtverwaltung Konstanz in einer Pressemitteilung.

Die routinemäßige Kontrollaktion dauerte von 8 bis 12.30 Uhr. In diesem Zeitraum wurden 828 Fahrzeuge gemessen. 5,7 Prozent, also rund jeder 18., drückte zu sehr auf die Tube.

Reichenau/Konstanz Tempo 30 und Blitzer – So wollen Bürger den Verkehr in der Kindlebildstraße eindämmen Das könnte Sie auch interessieren

Das schnellste Fahrzeug wurde mit 61 Kilometer pro Stunde gemessen. Die Kosten für diese Überschreitung betragen laut Stadt 180 Euro; zudem erhält der Fahrer einen Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. Nur eine Winzigkeit schneller, und es wären zwei Punkte, 260 Euro und ein Monat Fahrverbot gewesen.